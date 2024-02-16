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«Όχι στα μη κρατικά ΑΕΙ» - Στο πλευρό των φοιτητών 323 συνδικαλιστές από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2024 | 13:04

«Όχι στα μη κρατικά ΑΕΙ» – Στο πλευρό των φοιτητών 323 συνδικαλιστές από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

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Societe Generale: Οι αγορές απέχουν ακόμη 25% από τα όρια της «παράλογης φούσκας»

Societe Generale: Οι αγορές απέχουν ακόμη 25% από τα όρια της «παράλογης φούσκας»

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Στο πλευρό των φοιτητών οι οποίοι εδώ και εβδομάδες δίνουν τη δική τους μάχη ώστε να μην προχωρήσει η ψήφιση του σχεδίου νόμου που προβλέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τάσσονται 323 συνδικαλιστές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Με κείμενο που υπογράφουν, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «στηρίζουμε τον αγώνα των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας σε όλη την χώρα ενάντια στην απαξίωση των δημοσίων πανεπιστήμιων καθώς και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων! Στηρίζουμε τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης!».

Στο ίδιο κείμενο, οι συνδικαλιστές σημειώνουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται να επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρακάμπτοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος που προβλέπει ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν.

«Κορυφώνεται έτσι το νεοφιλελεύθερο σχέδιο της κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει την σταθερή υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων και την εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μέσω των ιδιωτικών κολλεγίων και πανεπιστημίων» σημειώνουν.

Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα μας, όπως αναφέρουν οδηγεί σε:

•         Κλείσιμο τμημάτων σε πόλεις της περιφέρειας. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διαρκώς μειώνεται: το ΕΜΠ το 2009 έπαιρνε 20 εκ. ευρώ, το 2024 μόλις 7 εκ. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και τελικά στο κλείσιμο δεκάδων  σχολών, ειδικά στην περιφέρεια.

•         Ακριβά δίδακτρα για τα δημόσια πανεπιστήμια. Όσα δημόσια πανεπιστήμια επιβιώσουν, με την πενιχρή κρατική χρηματοδότηση, θα αναγκαστούν να επιβάλουν δίδακτρα στους φοιτητές και μάλιστα ακριβά. Όποιος δεν έχει πολλά λεφτά δε θα μπορεί να σπουδάσει.

•         Εμπόριο πτυχίων χαμηλής ποιότητας. Σχολές αμφιβόλου ποιότητας με ανεπαρκείς υποδομές και άθλια προγράμματα σπουδών θα παζαρεύουν πτυχία ψάχνοντας για την κατάλληλη πελατεία. Οι σπουδές υποβαθμίζονται, τα επαγγελματικά δικαιώματα διαλύονται και δημιουργούνται πτυχία «πολλών ταχυτήτων», ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτει ο καθένας.

•         Συνταγματική εκτροπή: το Άρθρο 16 του Συντάγματος είναι σαφές. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνταγματική αναθεώρηση.

Ποιοι υπογράφουν το κείμενο

 

ΑΑΟΝΟΜΑΕΠΙΘΕΤΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΣΥΡΙΓΟΣΑNAΓIΩTHΣTAMIAΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔIKAΣTIKΩN YΠAΛΛHΛΩN AΘHNΩN, EKΛEΓMENOΣ ΣYNEΔPOΣ ΓIA TO EΠOMENO ΣYNEΔPIO THΣ AΔEΔΥ
2ΤΙΜΟΘΕΟΣΑΓΑΛΙΩΤΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
3ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΓΓΕΛΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΑΘΜΑΡΧΟΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
4ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΕΕΤ
5ΧΡΗΣΤΟΣΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
6ΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΣΥΕΤΕ
7ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
8ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΛΕΞΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
9ΓΙΩΡΓΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΓΣΕΕ
10ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Δ.Χ (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ) Ν. ΣΕΡΡΩΝ
11ΓΙΩΡΓΟΣΑΛΕΞΙΑΔΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
12ΑΡΗΣΑΛΕΞΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
13ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
14ΑΝΝΑΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ESTEE LAUDER ΕΛΛΑΣ
15ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣΑΜΠΛΑΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΓΣΕΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΣΜΕ
16ΚΑΤΕΡΙΝΑΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥΣΥΝΕΔΡΟΣ ΕΚΑ από ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΔ
17ΚΩΣΤΑΣΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
18ΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΘΟΥΛΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
19ΝΙΚΟΣΑΝΤΩΝΑΚΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΠΑΠ
20ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΑΝΤΩΝΙΟΥΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
21ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΕΕ ΑΔΕΔΥ
22ΙΩΑΝΝΗΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
23ΜΑΝΟΛΗΣΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΚΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ ΔΙΟΙΚ ΠΡΟΣΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
24ΦΩΤΙΟΣΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ-ΠΟΘΑ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
25ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
26ΕΥΣΤΑΘΙΟΣΑΡΓΥΡΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
27ΝΙΚΟΛΑΟΣΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
28ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΕΤΤΕΑ
29ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΚΑ
30ΛΟΥΙΖΑΒΑΡΒΕΡΗΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ
31ΑΝΔΡΕΑΣΒΑΣΙΛΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ
32ΦΩΤΗΣΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
33ΔΗΜΗΤΡΗΣΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
34ΝΙΚΟΣΒΕΡΛΗΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, ΣΕΓΕΤΑ
35ΙΩΑΝΝΗΣΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΕΣΑ
36ΑΓΓΕΛΟΣΒΙΓΓΟΣΜΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ ΟΤΑ
37ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΒΙΟΛΑΚΗΣΤΑΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΆ ΚΤΕΛ ΑΝ ΚΡΉΤΗΣ
38ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΒΛΑΧΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΕΡΕΤΕ
39ΝΙΚΟΛΑΟΣΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣΠρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών Βιομηχανίας Λιπασμάτων Ν.Καρβάλης Καβάλας
40ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΟΡΓΙΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
41ΚΩΝ/ΝΟΣΓΑΛΑΝΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
42ΝΙΚΗΓΕΡΟΔΗΜΟΥΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
43ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΑΡΊΟΥΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ
44ΝΙΚΟΣΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ
45ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΥΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ The Mart
46ΧΡΗΣΤΟΣΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ
47ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΑΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΣΕΑ
48ΓΙΩΡΓΟΣΓΙΟΛΔΑΣΗΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΣΜΕ
49ΑΝΤΩΝΗΣΓΚΙΝΤΙΖΕΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΚΩ
50ΣΤΕΦΑΝΟΣΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ ΟΤΑ
51ΦΑΝΗΓΟΥΡΓΟΥΡΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΔΥ ΟΛΘ, Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΥΛΕ
52ΓΙΩΡΓΟΣΓΟΥΡΔΟΥΡΑΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
53ΝΙΚΟΣΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
54ΧΡΗΣΤΟΣΓΡΙΒΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
55ΑΝΤΩΝΗΣΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ πρώην ΗΛΠΑΠ
56ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΩΓΟΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
57ΓΕΩΡΓΙΟΣΔIAMANTHΣMEΛOΣ TOY ΔΣ THΣ OΔYE
58ΣΤΕΛΛΑΔΑΓΚΟΥΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΣΠΕΡΤ
59ΒΑΣΙΛΙΚΗΔΕΔΟΥΣΗΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΕΤΤΕΑ
60ΗΛΙΑΣΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ – ΣΕΟ
61ΠΑΝΤΕΛΗΣΔΕΝΤΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΗΝΗ»
62ΜΗΝΑΣΔΕΡΜΑΤΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΟΦΑΕ)
63ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
64ΙΩΆΝΝΗΣΔΗΜΚΑΣΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΆΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΟΑΣΘ
65ΔΗΜΗΤΡΗΣΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΝΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
66ΦΩΤΙΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΤΚΕ ΥΕΘΑ
67ΝΙΚΟΣΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΣΜΕ
68ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
69ΑΓΛΑΙΑΔΙΜΤΣΑΜΕΛΟΣ ΔΣ ΤΥΠΑΤΕ
70ΠΕΤΡΟΣΔΙΠΛΑΡΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΤΑ
71ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
72ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΕΥΘΥΜΙΟΥΕΦΟΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
73ΒΑΣΙΛΗΣΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
74ΕΙΡΗΝΗΖΑΜΠΑΤΗΜΕΛΟΣ Ε. Γ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
75ΣΟΦΟΚΛΗΣΖΑΦΕΙΡΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΤΥΠΕΤ
76ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΖΑΧΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ- ΣΕΟΑΣΘ
77ΧΡΗΣΤΟΣΖΗΣΑΚΟΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
78ΘΑΝΑΣΗΣΖΗΣΗΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
79ΔΗΜΗΤΡΗΣΖΗΣΙΜΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ
80ΣΩΤΗΡΗΣΖΙΩΓΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
81ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΖΙΩΡΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
82ΝΙΚΗΖΟΛΩΤΑΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
83ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΖΟΡΛΟΥΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
84ΘΕΑΝΩΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
85ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΖΩΓΡΑΦΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
86ΑΓΓΕΛΙΚΗΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΑΑ
87ΔΗΜΗΤΡΗΣΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
88ΜΑΡΙΟΣΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΚΑ
89ΤΑΤΙΑΝΑΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΔΥ
90ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥΤΑΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
91ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
92ΕΥΣΤΑΘΙΑ  ΕΦΗΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ  ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
93ΜΑΡΙΝΟΣΚΑΠΕΛΕΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΑΧΑΪΑΣ
94ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΠΕΡΩΝΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
95ΣΤΡΑΤΟΣΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
96ΝΙΚΟΣΚΑΠΙΡΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΒ
97ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΠΑΜ
98ΒΑΣΙΛΙΚΗΚΑΡΑΛΙΑΟΡΓΑΝΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕ ΠΟΕ ΔΟΥ
99ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΑΡΑΜΕΡΗΣΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΚΟ
100ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ – πρώην ΗΛΠΑΠ
101ΦΩΤΕΙΝΗΚΑΡΑΜΠΗΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ στις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΟΕ ΔΟΥ
102ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΑΡΑΠΑΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
103ΜΙΧΑΛΗΣΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
104ΝΕΚΤΆΡΙΟΣΚΑΡΑΤΖΌΓΛΟΥΓ.Γ. ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΎ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ
105ΚΩΣΤΑΣΚΑΤΕΜΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
106ΜΑΡΙΑΚΑΤΟΥΔΗΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
107ΚΩΣΤΑΣΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
108ΣΩΚΡΑΤΗΣΚΑΤΣΟΥΛΑΣΜΕΛΟΣ ΔΣ  ΠΟΕΥΠΣ
109ΣΤΑΥΡΟΣΚΑΤΣΟΥΡΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
110ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΤΩΠΟΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
111ΜΑΝΩΛΗΣΚΕΛΑΙΔΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΓΣΕΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ
112ΝΟΥΡΑΪΤΚΕΦΑΛΙΑΝΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΣΤΑΥΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
113ΚΩΣΤΑΣΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ – ΠΟΘΑ
114ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΙΣΣΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε
115ΝΙΚΟΣΚΛΟΥΒΑΤΟΣΑΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΣ
116ΜΑΡΙΑΚΟΚΚΙΝΑΚΗΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
117ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΚΟΣΑΛΗΣΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ Β ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ Κ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΉΤΗΣ
118ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΛΙΟΥΣΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
119ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
120ΕΥΘΥΜΙΟΣΚΟΜΜΑΤΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
121ΒΑΣΙΛΗΣΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
122ΝΙΚΗΤΑΣΚΟΝΤΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
123ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
124ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
125ΚΩΣΤΗΣΚΟΠΑΝΑΣΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΖΟΕ
126ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΚΟΡΔΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΛΜΕ
127ΣΤΑΜΑΤΙΟΣΚΟΡΦΙΑΤΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
128ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ  ΠΟΕΥΠΣ
129ΜΑΡΙΑΚΟΤΡΩΝΗΠΡΟΕΔΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΦΑ – ΣΕΔΕΣΦΑ
130ΣΤΕΦΑΝΟΣΚΟΥΛΛΙΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
131ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕΚΥΠΕΚ ΕΤΑΔ Α.Ε.
132ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
133ΔΗΜΗΤΡΗΣΚΟΥΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
134ΒΑΣΙΛΙΚΗΚΟΥΤΙΝΑΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
135ΒΑΣΙΛΗΣΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΗΒΑΣ
136ΒΑΣΙΛΗΣΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΔ
137ΓΙΩΡΓΟΣΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ CTS
138ΓΙΑΝΝΗΣΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
139ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣΚΡΕΤΣΗΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
140ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΡΕΤΣΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
141ΦΩΤΙΟΣΚΡΙΚΟΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
142ΣΤΑΥΡΟΣΚΡΟΚΟΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΣΕΕΠ
143ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΥΠΡΙΑΝΟΣΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
144ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΥΡΑΛΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
145ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΟΣΥΠΕ
146ΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
147ΘΟΔΩΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ
148ΑΝΝΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΜΤ
149ΙΩΑΝΝΑΛAZOΓEΩPΓOYΠPOEΔPEYOYΣA ΣTO ΔΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
150ΤΑΣΟΣΛΑΖΑΡΙΔΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΕΦΣΕΚ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΙΕΒΕ-ΦΣΕΚ
151ΓΙΩΤΑΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΤΟΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΕΕΤ
152ΣΠΥΡΟΣΛΑΚΚΑΣΜΈΛΟΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΎ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ
153ΣΩΚΡΑΤΗΣΛΑΜΠΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
154ΡΟΥΣΣΕΤΟΣΛΑΜΠΡΙΝΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
155ΙΩΑΝΝΗΣΛΑΣΚΑΡΗΣΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΤΚΕ ΥΕΘΑ
156ΓΙΑΝΝΗΣΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣΔ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΟΛΘ
157ΧΑΡΗΣΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗΣΜΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΣ ΣΕΑΕΦΚ
158ΘΩΜΑΣΛΙΑΓΚΟΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
159ΑΝΔΡΕΑΣΛΙΑΚΟΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
160ΚΩΣΤΑΣΛΙΒΑΔΑΣΒ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
161ΞΕΝΟΦΩΝΛΙΓΝΟΣΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ ΕΜΠ
162ΔΙΟΝΥΣΗΣΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
163ΔΕΔΕΣΛΙΩΝΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙΑΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ
164ΧΡΗΣΤΟΣΛΟΓΟΘΕΤΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΟΕΥΠΣ
165ΛΕΩΝΙΔΑΣΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
166ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΟΥΠΑΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
167ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΛΥΜΠΕΡΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ
168ΧΡΉΣΤΟΣΛΥΡΟΥΔΗΣΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΚΟ
169ΜΙΧΑΛΗΣΜAYPOΓENHΣMEΛOΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – OΔYE
170ΔΗΜΉΤΡΗΣΜΑΓΚΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
171ΚΡΙΣΤΙΝΑΜΑΚΝΕΑΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ
172ΓΙΩΡΓΟΣΜΑΚΡΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ
173ΓΙΩΡΓΟΣΜΑΚΡΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΕΕ ΑΔΕΔΥ
174ΦΩΤΗΣΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
175ΚΟΡΙΝΑΜΑΝΙΑΚΑΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΕΤΕΠΕ
176ΚΩΣΤΑΣΜΑΝΙΑΤΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΑ, Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
177ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ πρωην ΗΛΠΑΠ
178ΣΤΕΛΛΑΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΛΜΕ
179ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΜΑΝΟΥΣΟΣΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΜΕΤΡΟ, «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»
180ΛΕΩΝΙΔΑΣΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΒ
181ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΜΑΝΤΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
182ΑΝΔΡΕΑΣΜΑΝΤΖΑΒΑΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
183ΒΑΣΙΛΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSCO
184ΑΓΝΗΜΑΝΩΛΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΗΜΑ
185ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΥΡΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΕΡ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΠΕΡΤ
186ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΣΩ
187ΜΙΧΑΛΗΣΜΑΥΡΟΤΣΟΥΠΑΚΗΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ
188ΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ Σ.Ε. ΟΑΣΘ
189ΓΙΑΝΝΗΣΜΟΪΑΝΟΣΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΟΣΥΟ
190ΤΑΚΗΣΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΝΤΙΑΞΟΝ
191ΡΟΥΛΑΜΠEPΔIAKHEKΠPOΣΩΠOΣ EPΓAZOMENΩN ΣTO NOMAPXIAKO TMHMA HPAKΛEIOY KPHTHΣ
192ΓΙΩΡΓΟΣΜΠΑΖΙΑΝΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΑΕΔ
193ΓΙΑΝΝΗΣΜΠΑΙΛΑΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
194ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
195ΠΑΝΤΕΛΗΣΜΠΑΡΙΑΝΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ – ΣΕΟ
196ΧΡΗΣΤΟΣΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΠΕΡΤ
197ΣΠΗΛΙΟΣΜΠΙΘΑΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΣ
198ΙΩΑΝΝΗΣΜΠΙΣΤΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
199ΑΝΝΑΜΠΟΛΟΦΗΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ
200ΤΑΣΟΣΜΠΟΤΣΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΖΟΕ
201ΠΑΥΛΟΣΜΠΟΥΓΑΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΩΝΑΣΕΙΟ
202ΣΤΑΜΑΤΗΣΜΠΟΥΚΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΕΤΑΠ
203ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΥΛΩΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, ΣΕΓΕΤΑ
204ΕΥΘΥΜΙΟΣΜΥΛΩΝΙΔΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
205ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΜΩΡΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
206ΙΩΑΝΝΗΣΜΩΡΟΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΣΤ ΕΛΤΑ
207ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΝΑΣΟΥΛΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
208ΣΤΑΥΡΟΣΝΟΥΧΑΚΗΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ eΕΦΚΑ-ΤΕΑΥΦΕ
209ΒΑΣΙΛΙΚΗΝΤΑΟΥΣΑΝΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ
210ΜΕΛΕΤΙΟΣΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΜΔΥΔΑΣ)
211ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΥΚΟΥΜΟΥΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
212ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΛΑΙΟΥΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠ
213ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
214ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΛΟΥΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
215ΑΒΡΑΑΜΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
216ΝΙΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
217ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΜΕΛΟΣ Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ, ΜΕΛΟΣ Ε.Ε. ΠΟΕΔΗΝ
218ΙΩΆΝΝΗΣΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΤΙΛΛΗΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΜΕ
219ΓΙΩΡΓΟΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΤΤΕΑ
220ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
221ΣΩΤΗΡΙΟΣΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
222ΘΑΝΑΣΗΣΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΟΕΥΠΣ
223ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
224ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
225ΣΩΤΗΡΗΣΠΑΠΑΗΛΙΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ  ΠΟΕΥΠΣ
226ΠΟΠΗΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΣ
227ΣΤΕΦΑΝΟΣΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ
228ΝΙΚΌΛΑΟΣΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣΤΑΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Α. Ε
229ΕΦΗΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΥΑΠΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
230ΓΙΩΡΓΟΣΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
231ΓΙΑΝΝΗΣΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΗΔΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ
232ΣΤΡΑΤΟΣΠΑΠΟΓΛΟΥΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ
233ΜΙΛΤΙΑΔΗΣΠΑΠΟΥΤΣΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
234ΝΙΚΟΣΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
235ΒΑΓΓΕΛΗΣΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ BSP στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ- ΠΟΕΜ
236ΑΡΓΥΡΗΣΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
237ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΣΑΛΗΣΆ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
238ΜΑΣΟΥΡΑΣΠΑΣΧΑΛΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
239ΔΗΜΗΤΡΗΣΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
240ΠΕΤΡΟΣΠΕΤΡΙΔΗΣΈΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
241ΓΙΩΡΓΟΣΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
242ΜΑΡΙΟΣΠΗΛΟΣΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
243ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ
244ΔΑΦΝΗΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΕ
245ΑΥΓΗΠΡΟΓΚΙΔΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
246ΜΙΧΑΛΗΣΡΑΔΟΣΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
247ΓΙΩΡΓΟΣΡΑΝΤΙΤΣΑΣΜΕΛΟΣ ΕΕ ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠΤ
248ΑΝΤΏΝΙΟΣΡΑΠΤΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
249ΙΩΑΝΝΗΣΡΑΠΤΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
250ΓΕΩΡΓΙΟΣΡΕΒΥΘΗΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
251ΑΝΝΑΡΟΓΔΑΚΗΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΔΥ
252ΓΙΑΝΝΗΣΡΟΥΠΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΟΕ
253ΑΝΤΩΝΙΑΡΟΥΣΣΟΥΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
254ΒΑΣΙΛΙΚΗΣIAΠATHANTIΠPOEΔPOΣ ΣYΛΛOΓOY ΔIKΑΣΤΙΚΩΝ YΠAΛΛHΛΩN APTAΣ
255ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
256ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΑΪΝΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
257ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΕΛΕΚΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΙΕΛΒΕ
258ΓΙΩΡΓΟΣΣΙΑΦΑΚΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ
259ΜΑΡΙΝΙΚΗΣΙΒΡΙΔΑΚΗΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
260ΒΑΣΙΛΗΣΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Η ΕΝΩΣΙΣ
261ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΙΜΙΤΖΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ
262ΓΡΗΓΟΡΗΣΣΙΜΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΠΕ.
263ΓΙΩΡΓΟΣΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΕΤΙΤΑ
264ΕΥΔΟΚΙΑΣΚΟΠΕΛΙΤΗΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΚΑ
265ΓΙΩΡΓΟΣΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΕ
266ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΚΟΥΛΑΡΙΚΑΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ & Υ/Σ ΟΣΥ
267ΜΕΤΑΞΙΑΣΟΥΛΙΩΤΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΔΕΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
268ΑΝΕΣΤΗΣΣΟΥΛΟΥΚΙΔΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
269ΓΙΩΡΓΟΣΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
270ΣΤΕΦΑΝΟΣΣΤΑΒΑΡΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
271ΣΕΒΗΣΤΑΙΚΟΥΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΚΑ
272ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
273ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΑΜΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΣΥΔΑΣΑΠ
274ΓΙΑΝΝΗΣΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΣΑΣ
275ΚΑΛΛΙΟΠΗΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στη ΜΟΔ
276ΒΑΣΙΛΗΣΣΤΥΛΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΚΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ efood
277ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣΥΓΓΕΝΙΩΤΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
278ΘΕΜΗΣΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣΒ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
279ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣΦΑΚΑΚΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΩΣ
280ΓΙΑΝΝΗΣΣΩΖΟΣΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
281ΣΩΚΡΑΤΗΣΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΜΕΛΟΣ Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ
282ΑΝΤΩΝΙΟΣΤΖΑΚΟΣΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΣΥΑΠΕ
283ΕΙΡΗΝΗΤΖΑΝΑΚΗΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ
284ΙΑΚΩΒΟΣΤΖΑΝΙΝΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΥΑΕ
285ΝΙΚΟΣΤΖΟΥΜΑΣΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ ΔΟΥ.
286ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΗΛΙΓΑΔΑΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
287ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΟΤΣΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ –  ΠΑΣΥΠΑΤΕ
288ΝΙΚΟΛΑΟΣΤΡΑΚΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕ ΠΟΕ ΟΤΑ
289ΜΑΤΘΑΙΟΣΤΡΕΥΛΑΚΗΣΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
290ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΘ
291ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
292ΓΙΩΡΓΟΣΤΡΟΥΛΗΣΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΕ
293ΜΕΜΑΤΣΑΜΗΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
294ΑΣΗΜΙΝΑΤΣΑΜΟΥΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
295ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΣΙΓΑΛΟΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
296ΝΙΚΟΣΤΣΙΓΑΡΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ
297ΑΝΤΡΕΑΣΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣΕΦΟΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
298ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΙΝΤΩΝΗΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΕΥΦΑ
299ΔΗΜΗΤΡΗΣΤΣΙΠΡΑΣΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
300ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣΤΣΙΡΙΔΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ The Mart
301ΒΑΣΙΛΗΣΤΣΙΤΟΥΡΑΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΚΑ
302ΕΛΕΑΝΑΤΣΙΧΛΗΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ»
303ΚΑΛΛΙΟΠΗΤΣΟΥΚΝΙΔΑΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΗΛΠΑΠ
304ΣΤΑΜΑΤΕΙΑΤΣΟΥΜΕΑΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
305ΙΩΑΝΝΗΣΤΣΟΥΝΗΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕ ΠΟΕ ΟΤΑ
306ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΩΚΟΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΕ
307ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤΥΡΙΤΙΔΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
308ΔΗΜΗΤΡΗΣΦΑΒΒΑΤΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
309ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΦΛΕΓΓΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
310ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΥΛΕ
311ΝΙΚΟΣΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣΕΕ
312ΦΩΤΗΣΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
313ΚΕΡΚΥΡΑΧΑΡΧΑΛΟΥΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ
314ΣΤΕΛΙΟΣΧΑΡΩΝΙΤΗΣΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ The Mart
315ΘΟΔΩΡΗΣΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ, ΕΚΠΑ
316ΔΙΚΑΙΑΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
317ΔΗΜΗΤΡΗΣΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΟΣΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΕΤΤΕΑ
318ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΟΑΣΘ
319ΓΙΩΡΓΟΣΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
320ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ
321ΜΑΡΙΑΧΡΥΣΑΦΗΓ.Γ. ΣΥΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΘ
322ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
323ΘΕΟΦΆΝΗΣΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΊΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

 

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Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τους «16» του Conference League
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Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τους «16» του Conference League

Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη στους «16» του Conference League, ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για να βρεθεί εκεί και παρακάτω θα δείτε τους πιθανούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.

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Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024