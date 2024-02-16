«Όχι στα μη κρατικά ΑΕΙ» – Στο πλευρό των φοιτητών 323 συνδικαλιστές από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Δείτε ποιοι υπογράφουν το κείμενο
Στο πλευρό των φοιτητών οι οποίοι εδώ και εβδομάδες δίνουν τη δική τους μάχη ώστε να μην προχωρήσει η ψήφιση του σχεδίου νόμου που προβλέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τάσσονται 323 συνδικαλιστές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Με κείμενο που υπογράφουν, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «στηρίζουμε τον αγώνα των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας σε όλη την χώρα ενάντια στην απαξίωση των δημοσίων πανεπιστήμιων καθώς και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστήμιων! Στηρίζουμε τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης!».
Στο ίδιο κείμενο, οι συνδικαλιστές σημειώνουν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται να επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, παρακάμπτοντας το άρθρο 16 του Συντάγματος που προβλέπει ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν.
«Κορυφώνεται έτσι το νεοφιλελεύθερο σχέδιο της κυβέρνησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που περιλαμβάνει την σταθερή υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων και την εμπορευματοποίηση της Παιδείας, μέσω των ιδιωτικών κολλεγίων και πανεπιστημίων» σημειώνουν.
Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα μας, όπως αναφέρουν οδηγεί σε:
• Κλείσιμο τμημάτων σε πόλεις της περιφέρειας. Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διαρκώς μειώνεται: το ΕΜΠ το 2009 έπαιρνε 20 εκ. ευρώ, το 2024 μόλις 7 εκ. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και τελικά στο κλείσιμο δεκάδων σχολών, ειδικά στην περιφέρεια.
• Ακριβά δίδακτρα για τα δημόσια πανεπιστήμια. Όσα δημόσια πανεπιστήμια επιβιώσουν, με την πενιχρή κρατική χρηματοδότηση, θα αναγκαστούν να επιβάλουν δίδακτρα στους φοιτητές και μάλιστα ακριβά. Όποιος δεν έχει πολλά λεφτά δε θα μπορεί να σπουδάσει.
• Εμπόριο πτυχίων χαμηλής ποιότητας. Σχολές αμφιβόλου ποιότητας με ανεπαρκείς υποδομές και άθλια προγράμματα σπουδών θα παζαρεύουν πτυχία ψάχνοντας για την κατάλληλη πελατεία. Οι σπουδές υποβαθμίζονται, τα επαγγελματικά δικαιώματα διαλύονται και δημιουργούνται πτυχία «πολλών ταχυτήτων», ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτει ο καθένας.
• Συνταγματική εκτροπή: το Άρθρο 16 του Συντάγματος είναι σαφές. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνταγματική αναθεώρηση.
Ποιοι υπογράφουν το κείμενο
|ΑΑ
|ΟΝΟΜΑ
|ΕΠΙΘΕΤΟ
|ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|1
|ΣΥΡΙΓΟΣ
|ΑNAΓIΩTHΣ
|TAMIAΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔIKAΣTIKΩN YΠAΛΛHΛΩN AΘHNΩN, EKΛEΓMENOΣ ΣYNEΔPOΣ ΓIA TO EΠOMENO ΣYNEΔPIO THΣ AΔEΔΥ
|2
|ΤΙΜΟΘΕΟΣ
|ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
|3
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΑΘΜΑΡΧΟΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|4
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΕΕΤ
|5
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
|6
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΣΥΕΤΕ
|7
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΑΚΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
|8
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΛΕΞΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|9
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΓΣΕΕ
|10
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Δ.Χ (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ) Ν. ΣΕΡΡΩΝ
|11
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
|12
|ΑΡΗΣ
|ΑΛΕΞΙΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
|13
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
|14
|ΑΝΝΑ
|ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ESTEE LAUDER ΕΛΛΑΣ
|15
|ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΑΜΠΛΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΓΣΕΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΣΜΕ
|16
|ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ
|ΣΥΝΕΔΡΟΣ ΕΚΑ από ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΔ
|17
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|18
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΝΘΟΥΛΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
|19
|ΝΙΚΟΣ
|ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΠΑΠ
|20
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
|21
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΕΕ ΑΔΕΔΥ
|22
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|23
|ΜΑΝΟΛΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΚΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ ΔΙΟΙΚ ΠΡΟΣΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
|24
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ-ΠΟΘΑ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
|25
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
|26
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|27
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
|28
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ
|ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΕΤΤΕΑ
|29
|ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
|ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΚΑ
|30
|ΛΟΥΙΖΑ
|ΒΑΡΒΕΡΗ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ
|31
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ
|32
|ΦΩΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
|33
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
|34
|ΝΙΚΟΣ
|ΒΕΡΛΗΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, ΣΕΓΕΤΑ
|35
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΕΣΑ
|36
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΒΙΓΓΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ ΟΤΑ
|37
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΒΙΟΛΑΚΗΣ
|ΤΑΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΆ ΚΤΕΛ ΑΝ ΚΡΉΤΗΣ
|38
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΛΑΧΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΣΕΡΕΤΕ
|39
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ
|Πρόεδρος Σωματείου Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών Βιομηχανίας Λιπασμάτων Ν.Καρβάλης Καβάλας
|40
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΒΟΡΓΙΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|41
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΓΑΛΑΝΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|42
|ΝΙΚΗ
|ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
|43
|ΜΑΡΙΑ
|ΓΕΩΡΓΑΡΊΟΥ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ
|44
|ΝΙΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ
|45
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ The Mart
|46
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΜΕΙΣ-ΑΡΚΙ
|47
|ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΥΑ
|ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΣΕΑ
|48
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΣΜΕ
|49
|ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΓΚΙΝΤΙΖΕΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΚΩ
|50
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ ΟΤΑ
|51
|ΦΑΝΗ
|ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΔΥ ΟΛΘ, Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΥΛΕ
|52
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΓΟΥΡΔΟΥΡΑΚΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
|53
|ΝΙΚΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
|54
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΡΙΒΑΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΕΔΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
|55
|ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ πρώην ΗΛΠΑΠ
|56
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΩΓΟΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
|57
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔIAMANTHΣ
|MEΛOΣ TOY ΔΣ THΣ OΔYE
|58
|ΣΤΕΛΛΑ
|ΔΑΓΚΟΥ
|ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΣΠΕΡΤ
|59
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΔΕΔΟΥΣΗ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΕΤΤΕΑ
|60
|ΗΛΙΑΣ
|ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ – ΣΕΟ
|61
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΔΕΝΤΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΗΝΗ»
|62
|ΜΗΝΑΣ
|ΔΕΡΜΑΤΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΟΦΑΕ)
|63
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|64
|ΙΩΆΝΝΗΣ
|ΔΗΜΚΑΣ
|ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΆΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΟΑΣΘ
|65
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΝΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|66
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΤΚΕ ΥΕΘΑ
|67
|ΝΙΚΟΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΣΜΕ
|68
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|69
|ΑΓΛΑΙΑ
|ΔΙΜΤΣΑ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΤΥΠΑΤΕ
|70
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΔΙΠΛΑΡΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΤΑ
|71
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
|72
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|73
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
|74
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΖΑΜΠΑΤΗ
|ΜΕΛΟΣ Ε. Γ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
|75
|ΣΟΦΟΚΛΗΣ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΤΥΠΕΤ
|76
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΖΑΧΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΘ- ΣΕΟΑΣΘ
|77
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΖΗΣΑΚΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
|78
|ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΖΗΣΗΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
|79
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΖΗΣΙΜΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ
|80
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΖΙΩΓΑΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|81
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΖΙΩΡΗ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ/ΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
|82
|ΝΙΚΗ
|ΖΟΛΩΤΑ
|ΑΝΑΠΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
|83
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΖΟΡΛΟΥ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
|84
|ΘΕΑΝΩ
|ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
|85
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΖΩΓΡΑΦΟΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
|86
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΑΑ
|87
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|88
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΚΑ
|89
|ΤΑΤΙΑΝΑ
|ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ
|ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΔΥ
|90
|ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΤΑΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
|91
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ
|ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|92
|ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΦΗ
|ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|93
|ΜΑΡΙΝΟΣ
|ΚΑΠΕΛΕΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΑΧΑΪΑΣ
|94
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|95
|ΣΤΡΑΤΟΣ
|ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ
|ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
|96
|ΝΙΚΟΣ
|ΚΑΠΙΡΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΒ
|97
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΠΑΜ
|98
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΑΡΑΛΙΑ
|ΟΡΓΑΝΟΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕ ΠΟΕ ΔΟΥ
|99
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ
|ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΑΡΚΟ
|100
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ – πρώην ΗΛΠΑΠ
|101
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΚΑΡΑΜΠΗ
|ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ στις ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΟΕ ΔΟΥ
|102
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΚΑΡΑΠΑ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
|103
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|104
|ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ
|ΚΑΡΑΤΖΌΓΛΟΥ
|Γ.Γ. ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΎ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ
|105
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΑΤΕΜΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|106
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΑΤΟΥΔΗ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|107
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
|108
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ
|109
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
|110
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|111
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΚΕΛΑΙΔΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΓΣΕΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ
|112
|ΝΟΥΡΑΪΤ
|ΚΕΦΑΛΙΑΝ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΣΤΑΥΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
|113
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ – ΠΟΘΑ
|114
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΙΣΣΑΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε
|115
|ΝΙΚΟΣ
|ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ
|ΑΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΣ
|116
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
|117
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ Β ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ Κ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΉΤΗΣ
|118
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|119
|ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗ
|ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
|120
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΚΟΜΜΑΤΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|121
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
|122
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|ΚΟΝΤΟΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|123
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|124
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
|125
|ΚΩΣΤΗΣ
|ΚΟΠΑΝΑΣ
|ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΖΟΕ
|126
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|ΚΟΡΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΛΜΕ
|127
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|128
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ
|129
|ΜΑΡΙΑ
|ΚΟΤΡΩΝΗ
|ΠΡΟΕΔΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΦΑ – ΣΕΔΕΣΦΑ
|130
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΚΟΥΛΛΙΑΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ
|131
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕΚΥΠΕΚ ΕΤΑΔ Α.Ε.
|132
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|133
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΟΥΝΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
|134
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΚΟΥΤΙΝΑ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
|135
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΗΒΑΣ
|136
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ
|ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΔ
|137
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ CTS
|138
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|139
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
|ΚΡΕΤΣΗΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
|140
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΡΕΤΣΗΣ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|141
|ΦΩΤΙΟΣ
|ΚΡΙΚΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|142
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΚΡΟΚΟΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΣΕΕΠ
|143
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
|ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
|144
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΚΥΡΑΛΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|145
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΟΣΥΠΕ
|146
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
|147
|ΘΟΔΩΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕΔΗΝ
|148
|ΑΝΝΑ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΜΤ
|149
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΛAZOΓEΩPΓOY
|ΠPOEΔPEYOYΣA ΣTO ΔΣ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
|150
|ΤΑΣΟΣ
|ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΕΦΣΕΚ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΙΕΒΕ-ΦΣΕΚ
|151
|ΓΙΩΤΑ
|ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΤΟΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΕΕΤ
|152
|ΣΠΥΡΟΣ
|ΛΑΚΚΑΣ
|ΜΈΛΟΣ Δ.Σ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΎ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ
|153
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΛΑΜΠΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
|154
|ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ
|ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
|155
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΛΑΣΚΑΡΗΣ
|ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΤΚΕ ΥΕΘΑ
|156
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ
|Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ/ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΟΛΘ
|157
|ΧΑΡΗΣ
|ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΣ ΣΕΑΕΦΚ
|158
|ΘΩΜΑΣ
|ΛΙΑΓΚΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|159
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΛΙΑΚΟΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
|160
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΛΙΒΑΔΑΣ
|Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
|161
|ΞΕΝΟΦΩΝ
|ΛΙΓΝΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΕΔΙΠ ΕΜΠ
|162
|ΔΙΟΝΥΣΗΣ
|ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΕΠ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
|163
|ΔΕΔΕΣ
|ΛΙΩΝΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙΑΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ
|164
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΟΕΥΠΣ
|165
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
|166
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΛΟΥΠΑΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
|167
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΛΥΜΠΕΡΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ
|168
|ΧΡΉΣΤΟΣ
|ΛΥΡΟΥΔΗΣ
|ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΚΟ
|169
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΜAYPOΓENHΣ
|MEΛOΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – OΔYE
|170
|ΔΗΜΉΤΡΗΣ
|ΜΑΓΚΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
|171
|ΚΡΙΣΤΙΝΑ
|ΜΑΚΝΕΑ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΔΥΔΑΣ
|172
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΑΚΡΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ
|173
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΑΚΡΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΕΕ ΑΔΕΔΥ
|174
|ΦΩΤΗΣ
|ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
|175
|ΚΟΡΙΝΑ
|ΜΑΝΙΑΚΑ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΕΤΕΠΕ
|176
|ΚΩΣΤΑΣ
|ΜΑΝΙΑΤΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΑ, Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
|177
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ πρωην ΗΛΠΑΠ
|178
|ΣΤΕΛΛΑ
|ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΛΜΕ
|179
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|ΜΑΝΟΥΣΟΣ
|ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ ΜΕΤΡΟ, «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»
|180
|ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΑΒ
|181
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΜΑΝΤΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
|182
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
|183
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COSCO
|184
|ΑΓΝΗ
|ΜΑΝΩΛΗ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΗΜΑ
|185
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΥΡΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΕΡ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΠΕΡΤ
|186
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΑΣΩ
|187
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΜΑΥΡΟΤΣΟΥΠΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ
|188
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ Σ.Ε. ΟΑΣΘ
|189
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΟΪΑΝΟΣ
|ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΟΣΥΟ
|190
|ΤΑΚΗΣ
|ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΝΤΙΑΞΟΝ
|191
|ΡΟΥΛΑ
|ΜΠEPΔIAKH
|EKΠPOΣΩΠOΣ EPΓAZOMENΩN ΣTO NOMAPXIAKO TMHMA HPAKΛEIOY KPHTHΣ
|192
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΑΕΔ
|193
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΜΠΑΙΛΑΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|194
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|195
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ – ΣΕΟ
|196
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΠΕΡΤ
|197
|ΣΠΗΛΙΟΣ
|ΜΠΙΘΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΣ
|198
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΠΙΣΤΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|199
|ΑΝΝΑ
|ΜΠΟΛΟΦΗ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ
|200
|ΤΑΣΟΣ
|ΜΠΟΤΣΙΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΖΟΕ
|201
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΜΠΟΥΓΑΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΩΝΑΣΕΙΟ
|202
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ
|ΜΠΟΥΚΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΕΤΑΠ
|203
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΥΛΩΝΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, ΣΕΓΕΤΑ
|204
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
|205
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΜΩΡΑΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
|206
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΜΩΡΟΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΣΤ ΕΛΤΑ
|207
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΝΑΣΟΥΛΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
|208
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΝΟΥΧΑΚΗΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ eΕΦΚΑ-ΤΕΑΥΦΕ
|209
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΝΤΑΟΥΣΑΝΗ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ
|210
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΜΔΥΔΑΣ)
|211
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΟΥΚΟΥΜΟΥΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
|212
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΠΑΛΑΙΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠ
|213
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
|214
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΠΑΛΟΥΚΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|215
|ΑΒΡΑΑΜ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
|216
|ΝΙΚΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
|217
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|ΜΕΛΟΣ Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ, ΜΕΛΟΣ Ε.Ε. ΠΟΕΔΗΝ
|218
|ΙΩΆΝΝΗΣ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΤΙΛΛΗΣ
|Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΜΕ
|219
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΤΤΕΑ
|220
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
|221
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
|222
|ΘΑΝΑΣΗΣ
|ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΠΟΕΥΠΣ
|223
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|224
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Η ΕΝΩΣΗ»
|225
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ
|226
|ΠΟΠΗ
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΣ
|227
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΜΑΡ
|228
|ΝΙΚΌΛΑΟΣ
|ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ
|ΤΑΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Α. Ε
|229
|ΕΦΗ
|ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΥΑΠΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|230
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
|231
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΗΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ
|232
|ΣΤΡΑΤΟΣ
|ΠΑΠΟΓΛΟΥ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ
|233
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|234
|ΝΙΚΟΣ
|ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
|235
|ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ
|ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ BSP στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ- ΠΟΕΜ
|236
|ΑΡΓΥΡΗΣ
|ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
|237
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΑΣΑΛΗΣ
|Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|238
|ΜΑΣΟΥΡΑΣ
|ΠΑΣΧΑΛΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΑΔΕΔΥ
|239
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΕΝΓΕ
|240
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΠΕΤΡΙΔΗΣ
|ΈΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|241
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
|242
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΗΛΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|243
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ
|244
|ΔΑΦΝΗ
|ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΕ
|245
|ΑΥΓΗ
|ΠΡΟΓΚΙΔΗ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ
|246
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΡΑΔΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|247
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΕΕ ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠΤ
|248
|ΑΝΤΏΝΙΟΣ
|ΡΑΠΤΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΗΤΕΡΑ
|249
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΡΑΠΤΗΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
|250
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΡΕΒΥΘΗΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
|251
|ΑΝΝΑ
|ΡΟΓΔΑΚΗ
|ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΔΕΔΥ
|252
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΡΟΥΠΑΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΟΕ
|253
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|ΡΟΥΣΣΟΥ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
|254
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΣIAΠATH
|ANTIΠPOEΔPOΣ ΣYΛΛOΓOY ΔIKΑΣΤΙΚΩΝ YΠAΛΛHΛΩN APTAΣ
|255
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΔΥ
|256
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΑΪΝΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
|257
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΕΛΕΚΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΙΕΛΒΕ
|258
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΙΑΦΑΚΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΗΣ
|259
|ΜΑΡΙΝΙΚΗ
|ΣΙΒΡΙΔΑΚΗ
|ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
|260
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Η ΕΝΩΣΙΣ
|261
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΣΙΜΙΤΖΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ
|262
|ΓΡΗΓΟΡΗΣ
|ΣΙΜΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΠΕ.
|263
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΕΤΙΤΑ
|264
|ΕΥΔΟΚΙΑ
|ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΚΑ
|265
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ
|ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΕ
|266
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΑΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ & Υ/Σ ΟΣΥ
|267
|ΜΕΤΑΞΙΑ
|ΣΟΥΛΙΩΤΗ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΔΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
|268
|ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΣΟΥΛΟΥΚΙΔΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ
|269
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|270
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΣΤΑΒΑΡΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
|271
|ΣΕΒΗ
|ΣΤΑΙΚΟΥ
|ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΚΑ
|272
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|273
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΣΥΔΑΣΑΠ
|274
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΠΣΑΣ
|275
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στη ΜΟΔ
|276
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΣΤΥΛΟΣ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΚΑ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ efood
|277
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
|ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
|278
|ΘΕΜΗΣ
|ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
|279
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΦΑΚΑΚΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΩΣ
|280
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|ΣΩΖΟΣ
|ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
|281
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ Γ.Σ. ΠΟΕΔΗΝ
|282
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|ΤΖΑΚΟΣ
|Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΣΥΑΠΕ
|283
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΤΖΑΝΑΚΗ
|ΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ
|284
|ΙΑΚΩΒΟΣ
|ΤΖΑΝΙΝΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΥΑΕ
|285
|ΝΙΚΟΣ
|ΤΖΟΥΜΑΣ
|ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ ΔΟΥ.
|286
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ
|287
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΟΤΣΙΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΣΥΠΑΤΕ
|288
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΤΡΑΚΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕ ΠΟΕ ΟΤΑ
|289
|ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
|290
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΘ
|291
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ
|ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
|292
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΤΡΟΥΛΗΣ
|ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΟΕ
|293
|ΜΕΜΑ
|ΤΣΑΜΗ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
|294
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΤΣΑΜΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
|295
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΣΙΓΑΛΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
|296
|ΝΙΚΟΣ
|ΤΣΙΓΑΡΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ
|297
|ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
|ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|298
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΕΥΦΑ
|299
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΤΣΙΠΡΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|300
|ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ
|ΤΣΙΡΙΔΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ The Mart
|301
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΚΑ
|302
|ΕΛΕΑΝΑ
|ΤΣΙΧΛΗ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΗΝΗ»
|303
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ
|ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΗΛΠΑΠ
|304
|ΣΤΑΜΑΤΕΙΑ
|ΤΣΟΥΜΕΑ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|305
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΣΟΥΝΗΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΕ ΠΟΕ ΟΤΑ
|306
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΣΩΚΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΕ
|307
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
|308
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΦΑΒΒΑΤΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
|309
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΦΛΕΓΓΑΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
|310
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΟΜΥΛΕ
|311
|ΝΙΚΟΣ
|ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΣΕΕ
|312
|ΦΩΤΗΣ
|ΧΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
|Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
|313
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|ΧΑΡΧΑΛΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΠΟΕ ΥΠΠΟ
|314
|ΣΤΕΛΙΟΣ
|ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ
|ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ The Mart
|315
|ΘΟΔΩΡΗΣ
|ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΚΣ ΟΔΠΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠ, ΕΚΠΑ
|316
|ΔΙΚΑΙΑ
|ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
|317
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΧΑΤΖΗΦΡΑΓΚΟΣ
|Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΕΤΤΕΑ
|318
|ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΓΛΟΥ
|ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΟΑΣΘ
|319
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
|320
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ
|321
|ΜΑΡΙΑ
|ΧΡΥΣΑΦΗ
|Γ.Γ. ΣΥΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΘ
|322
|ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
|ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΟΤΑ
|323
|ΘΕΟΦΆΝΗΣ
|ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΊΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
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