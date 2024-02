Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε για ακόμη μια φορά το Κογκρέσο να ενεργήσει για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων, έπειτα από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χθες Τετάρτη εν μέσω της παρέλασης των νικητών του Super Bowl του αμερικανικού ποδοσφαίρου, στο Κάνσας, όπου σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν.

«Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για όσους σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο Κάνσας και για να βρει η χώρα μας την αποφασιστικότητα να βάλει τέλος σε αυτή την παράλογη επιδημία βίας με τη χρήση όπλων που μας κάνει κομμάτια», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του προέδρου Μπάιντεν.

Kansas City.

Atlanta.

D.C.

Today, six years since Parkland, acts of gun violence cut deep in the American soul.

Jill and I pray for those killed and injured today, and for our country to find the resolve to end the senseless epidemic of gun violence tearing us at the seams. pic.twitter.com/sqr5ww1G5O

— President Biden (@POTUS) February 15, 2024