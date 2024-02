ΗΠΑ: Τρισ. δολάρια για όπλα, αλλά όχι για το καλύτερο τεστ ανίχνευσης του καρκίνου στο πάγκρεας

Τον περασμένο Δεκέμβριο τα ¾ των Αμερικανών βουλευτών στο Κογκρέσο ενέκρινε δαπάνες-ρεκόρ στον αμυντικό προϋπολογισμό, ύψους 886 δισ. δολαρίων. Αλλά φαίνεται ότι δεν περισσεύουν χρήματα για να σωθούν εκατομμύρια ζωές Αμερικανών πολιτών.

Μια από τις τρεις πιο συχνές αιτίες θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ είναι στο πάγκρεας, καθώς, η πρόγνωση του συνήθως δεν είναι καλή γιατί συχνά διαγιγνώσκεται αργά.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, είχε δηλώσει δύο χρόνια πριν φέρει τον αμυντικό προϋπολογισμό «μαμούθ», πως η έγκαιρη διάγνωση είναι η καλύτερη άμυνα κατά των περισσότερων καρκίνων.

Σύμφωνε όμως με ρεπορτάζ της The Wall Street Journal η κυβέρνηση αντιστέκεται σθεναρά να δώσει δωρεάν πρόσβαση στους Αμερικανούς πολίτες στις πιο προηγμένες προληπτικές εξετάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνο του παγκρέατος.

Σήμερα, οι ασθενείς που πάσχουν από αυτή τη μορφή καρκίνου έχουν μόλις 3% πιθανότητες να ζήσουν πέντε χρόνια μετά τη διάγνωσή. Αν όμως εντοπιστεί πριν εξαπλωθεί σε άλλα όργανα, το ποσοστό επιβίωσης εκτοξεύεται στο 44%!

Ωστόσο, στις ΗΠΑ, μόνο σε λίγους καρκίνους -μαστού, πνεύμονα, παχέος εντέρου και τραχήλου της μήτρας- προβλέπονται προληπτικές εξετάσεις που συνιστώνται από την Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, μια ανεξάρτητη επιτροπή που αξιολογεί τις ιατρικές εξετάσεις.

Το τεστ που έσωσε τον δικηγόρο

Η περίπτωση όπως του 64χρονου καρκινοπαθούς δικηγόρου Roger Royse, που θεραπεύτηκε ενώ είχε έπασχε από καρκίνο στο πάγκρεας σταδίου ΙΙ, αποκαλύπτει την υποκρισία του αμερικανικού συστήματος υγείας εις βάρος εκατομμυρίων καρκινοπαθών.

Μέχρι τον Ιούλιο του 2022, ο Royse δεν είχε ιδέα ότι ήταν άρρωστος, ώσπου έκανε την ειδική εξέταση αίματος Galleri, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Grail στην Καλιφόρνια. Στη συνέχεια υπεβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία και σήμερα είναι απαλλαγμένος από καρκίνο.

«Θα υπάρξουν πολλά βάσανα αν χρειαστεί να περιμένουμε 10 χρόνια για να εγκριθούν τα τεστ»

«Πολλές εταιρείες αναπτύσσουν αιματολογικές εξετάσεις που μπορούν να ανιχνεύσουν σήματα καρκίνου πριν εμφανιστούν συμπτώματα, και το Grail’s είναι το πιο προηγμένο. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι μπορεί να εντοπίσει περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου το 52% του χρόνου και τους 12 πιο θανατηφόρους καρκίνους στα Στάδια Ι έως ΙΙΙ στο 68% των περιπτώσεων» αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Η θετική προγνωστική του αξία είναι 43%, άρα από κάθε 100 ασθενείς με θετικό σήμα, οι 43 έχουν πραγματικά καρκίνο. Αυτό μπορεί να ακούγεται χαμηλό, αλλά η θετική προγνωστική αξία για ορισμένες συνιστώμενες εξετάσεις καρκίνου είναι πολύ χαμηλότερη. Για παράδειγμα, λιγότερες από 1 στις 10 γυναίκες με μη φυσιολογικό εύρημα στη μαστογραφία διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού.

Λυπούμαστε, δεν σας το καλύπτουμε

Ωστόσο, το τεστ αυτό κοστίζει 949 δολάρια και δεν καλύπτεται από το εθνικό σύστημα υγείας των ΗΠΑ (Medicare) ή τις περισσότερες ιδιωτικές ασφάλειες. Μπορεί ο Royse να μπορούσε να το πληρώσει, αλλά οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν.

Ορισμένοι μάλιστα ειδικοί στον τομέα της δημόσιας υγείας αυτό το θεωρούν «καλό», διότι «ανησυχούν ότι η ευρεία χρήση των τεστ έγκαιρης ανίχνευσης καρκίνων θα προκαλούσε την έκρηξη των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη», αναφέρει η Wall Street Journal.

Έτσι τόσο το Galleri όσο και άλλα τεστ έχουν μπλέξει με την απίστευτη αμερικανική γραφειοκρατία καθώς δεν συνταγογραφείται.

Αν και η εταιρεία είναι πρόθυμη να μειώσει το κόστος του τεστ με κλιμάκωση της παραγωγής και ανίχνευσης καρκίνων με λιγότερη γενετική αλληλουχία, ωστόσο το Galleri δεν απολαμβάνει έγκρισης και ασφαλιστικής κάλυψης από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και συνεπώς δεν είναι προσβάσιμο σε ασθενείς. Έτσι, εμποδίζεται η μείωση του κόστους του τεστ και της βελτίωσης της ακρίβειάς της.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να διστάζουν να εγκρίνουν το τεστ και οι ασφαλιστές να το καλύψουν, μέχρι να γίνει φθηνότερο και πιο αξιόπιστο.

Γραφειοκρατία με μοιραίες συνέπειες

Αν και το τεστ Galleri -ως τεστ που αναπτύχθηκε σε εργαστήριο-, επιβλέπεται από τα Κέντρα Υπηρεσιών Medicare και Medicaid και έτσι μπορούν να συνταγογραφηθούν χωρίς την έγκριση της FDA, η τελευταία πρότεινε τον Οκτώβριο να περνάει από αυτή η έγκριση. «Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση των ασθενών και να επιβραδύνει την ανάπτυξη των δοκιμών, καθώς η FDA δεν διαθέτει το προσωπικό για να αξιολογήσει τις δεκάδες χιλιάδες εργαστηριακά δοκιμές στην αγορά».

Τη κατάσταση χειροτερεύουν και ορισμένοι ειδικοί που προτρέπουν τον FDA να απαιτήσει μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές πριν εγκρίνει τις εξετάσεις για τον καρκίνο του αίματος. «Ο πολυκαρκινικός έλεγχος θα συνεπαγόταν τεράστιο κόστος και δυνητικά σημαντικές βλάβες», έγραψαν οι H. Gilbert Welch και Tanujit Dey από το Brigham and Women’s Hospital στο Journal of the American Medical Association.

«Η απαίτηση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών και η έγκριση του FDA για τεστ έγκαιρης ανίχνευσης πολυκαρκινών θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση για χρόνια» αναφέρει το δημοσίευμα.

Αν και η Grail ελπίζει να λάβει την έγκριση του FDA για τη δοκιμή του, ωστόσο, ενώ αυτό θα βοηθούσε τους ασθενείς με ιδιωτική ασφάλιση, η Medicare δεν πληρώνει για τις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου, εκτός εάν συνιστώνται από την Ειδική Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

«Θα υπάρξουν πολλά βάσανα αν χρειαστεί να περιμένουμε 10 χρόνια για να εγκριθούν τα τεστ» αναφέρει η Ντάνα Γκόλντμαν, κοσμήτορας δημόσιας πολιτικής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια.

Δαπανήστε και θα κερδίσετε

Σύμφωνα με μελέτη του 2012, στην οποία συμμετείχε η Γκόλντμαν, οι υψηλότερες δαπάνες των ΗΠΑ για τη φροντίδα του καρκίνου σε σχέση με την Ευρώπη μεταξύ 1983 και 1999 είχε ως αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης για τους Αμερικανούς ασθενείς από ό,τι για εκείνους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον υπολογισμό της μελέτης του, οι δαπάνες των ΗΠΑ για θεραπείες για τον καρκίνο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχαν ως αποτέλεσμα 556 δισ. δολ. σε καθαρά οφέλη λόγω της μειωμένης θνησιμότητας.

Οι καρκίνοι που εντοπίζονται νωρίς είναι φθηνότεροι στη θεραπεία – λιγότερο πιθανό να απαιτούν ένα κοκτέιλ ακριβών θεραπειών και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς την ανάγκη χημειοθεραπείας. Επιπρόσθετα, η πρόληψη των θανάτων από καρκίνο θα διεύρυνε το εργατικό δυναμικό, σημειώνει το δημοσίευμα.

Το Κογκρέσο βρίσκεται ενόψει ψήφισης νομοθεσίας που απαιτεί από το Medicare να καλύπτει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνους του μαστού, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας και του προστάτη. Η νομοθεσία στη Βουλή και τη Γερουσία θα επιτρέψει στο Medicare να καλύψει το τεστ της Grail και άλλες εξετάσεις έγκαιρης ανίχνευσης πολυκαρκινών εάν λάβουν έγκριση από τον FDA.

Το νομοσχέδιο της Γερουσίας έχει 59 συνυποστηρικτές, 31 Δημοκρατικούς, 26 Ρεπουμπλικάνους και δύο ανεξάρτητους. Στη βουλή έχει 243 συνυποστηρικτές, 134 Δημοκρατικούς και 109 Ρεπουμπλικάνους. «Όχι μόνο αυτό το νομοσχέδιο θα σώσει ζωές, αλλά θα συμβάλει επίσης στη μείωση των κραυγαλέων φυλετικών ανισοτήτων στη διάγνωση και τον θάνατο του καρκίνου», δήλωσε ο βουλευτής Terri Sewell.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, ένας λόγος που θα κάνει επιφυλακτικούς του βουλευτές να στηρίξουν τη νομοθεσία, είναι το κόστος του τεστ που ανέρχεται από 39 έως 145 δις. δολ. σε μια δεκαετία. Μάλλον όμως η Γκόλντμαν έχει δίκιο όταν αντιτείνει ότι οι αναλυτές συνήθως υπερεκτιμούν το κόστος και υποτιμούν τα οφέλη των ιατρικών παρεμβάσεων.

Το «θα ήμουν νεκρός αυτή τη στιγμή, αν δεν γινόταν τεστ έγκαιρης ανίχνευσης πολυκαρκινών» του Royse, άραγε θα μετρήσει στους πολιτικούς που ψηφίζουν μόνο με ελαφρυά τη καρδία προϋπολογισμούς για όπλα εκατοντάδων δισ.;

«Όσο περισσότερο περιμένει η FDA, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν. Είναι τόσο απλό», καταλήγει ο Royse.