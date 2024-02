Αγνώριστη η Μέγκαν Φοξ – Πήραν «φωτιά» τα πληκτρολόγια για την εμφάνισή της

Χαμός επικρατεί στα social media μετά τη φωτογραφία της Μέγκαν Φοξ που κυκλοφόρησε ενώ διασκέδαζε με τον σύντροφό της και την Τέιλορ Σουίφτ το βράδυ της Κυριακής στο Λας Βέγκας.

Η 37χρονη Μέγκαν Φοξ γιόρταζε με τον αρραβωνιαστικό της Machine Gun Kelly και τους διάσημους φίλους τους Τέιλορ Σουίφτ και Travis Kelce μετά τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl.

Σε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τη βραδιά από τον Joe Oravec, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Barley House Cleveland, φαίνονται τα δύο ζευγάρια να ποζάρουν το ένα δίπλα στο άλλο.

Η φωτογραφία ήταν αρκετή για να πάρουν φωτιά τα πληκτρολόγια και οι χρήστες να παρατηρούν πως η εμφάνιση της Μέγκαν Φοξ είναι δραματικά διαφορετική από αυτή που έχουν συνηθίσει.

Όλοι απορούν για τη Μέγκαν Φοξ

Άλλοι πάλι χρήστες έφτασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν το κατά πόσο ήταν η λαμπερή ηθοποιός στη φωτογραφία.

«Που είναι η Μέγκαν Φοξ» αναρωτήθηκε ένας χρήστης στα social media, με πολλούς να επισημαίνουν ότι η εμφάνισή της έχει αλλάξει δραματικά μετά τη σχέση της με τον Machine Gun Kelly.

Δεν ήταν λίγοι μάλιστα εκείνοι που χρέωσαν την αλλαγή στην εμφάνισή της σε κάποια πλαστική επέμβαση. Ένας από τους χρήστες στα social media ανάρτησε μια παλιά της φωτογραφία και αναρωτήθηκε τι της έχει συμβεί για να προκαλέσει αυτή την αλλαγή στην εμφάνισή της.

No, esa no es Megan Fox, te confundes, no puede ser ella https://t.co/w0gRcm7pdT — ᴅᴀɴɪ 𔓘 🛸 (@xolovsjennie) February 14, 2024

omg Megan Fox ruined her face — Charlie é Gay Olives (@CC51070992) February 14, 2024

Megan Fox been replaced 🤷🏼‍♀️ that ain’t her. — 🅾️BlackBetty ⚓️ (@BabyD1111229) February 14, 2024

Megan Fox has ‘lost youthful plumpness’ in unrecognisable snap with Taylor Swifthttps://t.co/MEh4JczPPT pic.twitter.com/vMapTxPPb0 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) February 14, 2024

Megan Fox Looks Unrecognizable Partying With Taylor Swift and Travis Kelce at Super Bowl After-Party: See Star’s Changed Appearance https://t.co/PcQwK6lDpV Click the image for details: — OK! Magazine USA (@OKMagazine) February 14, 2024