Τουρκία: Εισβολή ενόπλου σε εργοστάσιο – Πληροφορίες για ομήρους

Ένοπλος εισέβαλε το μεσημέρι της Πέμπτης (1/2) στο εργοστάσιο Procter & Gamble στη βιομηχανική ζώνη Γκεμπζέ, στο Κοτσαέλι της Τουρκίας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι κρατά ομήρους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο. Επί τόπου βρίσκεται και ο κυβερνήτης της επαρχίας, Σεντάρ Γιαβούζ. Το εργοστάσιο βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, 65 χιλιόμετρα μακριά από την Κωνσταντινούπολη.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο ένοπλος διαμαρτύρεται για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι κρατά ομήρους επτά εργαζόμενους στο εργοστάσιο.

Στο σημείο έχουν μεταβεί και αστυνομικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

⚡️JUST IN: Gunman Raids Proctor & Gamble Factory in #Turkey and Takes Hostages – Local Media

Streets surrounding the factory in Gebze, east of #Istanbul, have been sealed off by police.

It is believed the armed man is protesting #Israel’s aggression in #Gaza.#Turkey #Turkiye pic.twitter.com/Ren1NyAO1u

