Δεν παίζει ο Ρονάλντο στο φιλικό της Αλ Νασρ με την Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι (pic)

Η Αλ Νασρ θα αντιμετωπίσει αύριο την Ίντερ Μαϊάμι (1/2) σε ένα φιλικό αγώνα τον οποίο περιμένει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αφού θα ήταν ενδεχομένως η τελευταία μονομαχία μεταξύ των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Όμως αυτό το… Last Dance, όπως το χαρακτήρισαν αρκετοί δεν θα πραγματοποιηθεί αφού ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση με τον σύλλογο του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάρρωσής του. Ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψει, αλλά από αυτό το παιχνίδι θα απουσιάσει», ανέφερε ο Πορτογάλος προπονητής της Αλ Νασρ, επισημοποιώντας τη… χαλάστρα για τους φαν των δύο αστέρων, οι οποίοι δεν θα δουν την μονομαχία μεταξύ των Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

