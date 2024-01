Εμφάνιση έκπληξη για πρίγκιπα Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ στην Τζαμάικα

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια εμφάνιση έκπληξη στην πρεμιέρα της βιογραφικής ταινίας «Bob Marley: One Love» στο Κίνγκστον της Τζαμάικα.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκαν σε καλή διάθεση και φωτογραφήθηκαν πριν παρακολουθήσουν την ταινία. Η 42χρονη Μέγκαν Μαρκλ εντυπωσίασε με ένα μαύρο φόρεμα και τα μαλλιά της χτενισμένα σε έναν κομψό κότσο.

Ο 39χρονος πρίγκιπας Χάρι φόρεσε ένα μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο χωρίς γραβάτα, καθώς το ζευγάρι πόζαρε στους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί του Carib Theatre.

Στα βίντεο που εξασφάλισε το Entertainment Tonight φαίνεται το ζευγάρι να κρατά ο ένας το χέρι του άλλου ενώ σταματούσαν για φωτογραφίες με τον Brian Robbins, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Paramount Pictures και Nickelodeon, καθώς και τον πρωθυπουργό της Τζαμάικας Andrew Holness.

Η πρώην σταρ του «Suits» Μέγκαν Μαρκλ περπάτησε για τελευταία φορά σε κόκκινο χαλί τον Νοέμβριο στην εκδήλωση Power of Women του Variety.

Δεν είναι η πρώτη φορά του πρίγκιπα Χάρι στην Τζαμάικα. Το 2012 ταξίδεψε στο νησιωτικό έθνος για την Diamond Jubilee Caribbean Tour του. Τότε τον είχαμε δει να χορεύει στο «One Love» του Marley και μάλιστα γνώρισε τη χήρα του τραγουδιστή, Rita Marley.

Η απροσδόκητη άφιξη του ζευγαριού στην πατρίδα του τραγουδιστή την Τρίτη έρχεται λίγες μέρες αφότου ο πρίγκιπας Χάρι αποδέχθηκε το βραβείο Living Legends of Aviation στο Μπέβερλι Χιλς. Τιμήθηκε για τις ικανότητές του ως πιλότος ελικοπτέρου κατά τα 10 χρόνια του στον Βρετανικό Στρατό.

Η εμφάνισή τους έρχεται επίσης εν μέσω των προβλημάτων υγείας της Κέιτ Μίντλετον και του πατέρα του πρίγκιπα Χάρι, βασιλιά Καρόλου.

