Ο Ράσελ Κρόου θύμα απάτης από μεσιτική εταιρεία 

Στόχος διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Ράσελ Κρόου, με αποτέλεσμα οι θαυμαστές του να πιστέψουν πώς πρωταγωνιστεί σε διαφημιστικό μεσιτικής εταιρείας στη Μάλτα. Ο 59χρονος σταρ στο βίντεο πουλά ακίνητα. Ωστόσο, ο Κρόου αποκάλυψε ότι ουδεμία σχέση έχει με το διαφημιστικό αυτό και σε ανάρτησή του ξέσπασε κατά των απατεώνων που εκμεταλλεύτηκαν την εικόνα του.

Επίσης, προέτρεψε τους θαυμαστές του να μην εξαπατηθούν.

Στο ψεύτικο βίντεο, ο παραμορφωμένος Κρόου εξυμνεί τη νέα εφαρμογή της εταιρείας, ενώ στο παρασκήνιο κυλούν κακομονταρισμένα κλιπ από πολυτεή ακίνητα της Μάλτας. «Κυρίες και κύριοι, είμαι ενθουσιασμένος που θα μοιραστώ μαζί σας μερικά φανταστικά νέα, ειδικά για όσους από εσάς βρίσκονται στη Μάλτα ή για όσους σκέφτονται να μετακομίσουν σ’ αυτό το όμορφο νησί», είπε ο ψεύτικος Ράσελ Κρόου.

«Πρόσφατα ανακάλυψα ένα απίστευτο εργαλείο που έκανε την εμπειρία μου στο κυνήγι σπιτιών πραγματικά απρόσκοπτη και ευχάριστη.»

Έξαλλος ο ηθοποιός ξέσπασε στο X: «Αυτό κυκλοφορεί στη Μάλτα. Είναι προφανώς ψεύτικο, μην το χάψετε», είπε στους 2,9 εκατομμύρια ακολούθους του. «Αυτό που είναι επίσης προφανές είναι ότι αυτή η υπηρεσία/επιχείρηση πρέπει να είναι ύπουλη και απάτη για να καταφεύγει σε αυτόν τον τρόπο προώθησης του εαυτού της. Αποκλείστε, αναφέρετε, αγνοήστε. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αυτή την υπηρεσία & δεν υποστηρίζω αυτήν τη μ@λ#κ$α».

Από την πλευρά της, η «Swipelets», η εταιρεία πίσω από την κραυγαλέα πλαστογραφία, δεν φάνηκε να πτοείται. «Ενθουσιασμένη που αποκαλύπτουμε τη συνεργασία μας με τον θρυλικό Russell Crowe!», καυχιέται στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, που έγινε μόλις πριν από λίγες ώρες.

This is going around in Malta. It is obviously fake BS, don’t fall for it. What else is obvious is that this service/business must be shonky and underhanded to resort to this way of promoting itself. Block, report, ignore. I’ve never used this service & I do not endorse this BS. pic.twitter.com/gx59vwK6X6

— Russell Crowe (@russellcrowe) January 22, 2024