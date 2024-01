Ράσελ Κρόου: Είναι απόγονος του τελευταίου ανθρώπου που αποκεφαλίστηκε στη Βρετανία

O Ράσελ Κρόου έμεινε έκπληκτος όταν έμαθε πώς είναι απόγονος του τελευταίου ανθρώπου που αποκεφαλίστηκε στη Βρετανία.

Στον πιο διάσημο ρόλο του, ο Ράσελ Κρόου υποδύθηκε το Ρωμαίο στρατηγό που έγινε σκλάβος και σκότωνε με φρικιαστικό τρόπο τους εχθρούς του. Ο λόγος για τη γνωστή κινηματογραφική επιτυχία «Ο Μονομάχος» του Ρίντλεϊ Σκοτ το 2000.

Αλλά τώρα, ο σταρ του Χόλιγουντ ανακάλυψε τη δική του σχέση με έναν διαβόητο Βρετανό προδότη που σφαγιάστηκε με παρόμοιο βάναυσο τρόπο.

Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός αποκάλυψε στο X ότι, από την πλευρά του πατέρα του, σχετίζεται με τον Σάιμον Φρέιζερ, τον 11ο Λόρδο Λόβατ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που αποκεφαλίστηκε στη Βρετανία, όταν εκτελέστηκε στο Τάουερ Χιλ το 1747.

