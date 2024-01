Η Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει στη σκηνή των BRIT Awards έπειτα από 16 χρόνια

Τον Μάρτιο επιστρέφουν τα BRIT Awards, όπου μας επιφυλάσσουν μια έκπληξη. Η Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια.

Η 55χρονη popstar από την Αυστραλία ερμήνευσε για τελευταία φορά την επιτυχία της Wow στην απονομή των βραβείων το 2008. Η τραγουδίστρια και η ομάδα της λέγεται ότι κάνουν σχέδια για το πώς μπορεί να κάνει μεγάλη αίσθηση με την εμφάνισή της στην O2 Arena του Λονδίνου τον Μάρτιο.

Μια πηγή δήλωσε στη Sun: «Οι θαυμαστές της Κάιλι Μινόγκ θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τα BRIT. Ετοιμάζεται για μια τεράστια εμφάνιση στο σόου. Θα είναι ένα τεράστιο πραξικόπημα για τους διοργανωτές να έχουν την Kylie πίσω στη σκηνή όπου ανήκει και ξέρουν ότι οι θαυμαστές της θα τρελαθούν γι’ αυτό.»

Και πρόσθεσε: «Είναι πιθανό η Κάιλι να ερμηνεύσει ένα μικρό mashup μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένου του Padam Padam, που ήταν τεράστια επιτυχία πέρυσι. Η προσφορά είναι έτοιμη και οι διαπραγματεύσεις γίνονται αυτήν τη στιγμή».

Kylie Minogue will perform at the BRIT Awards 2024, her first performance at the BRITs for 16 years according to tabloid reports. It’s rumoured she’s planning a “mashup” of her greatest hits. Outstanding Contribution Award? pic.twitter.com/3C1QYEW7aa

— Queerly (@thisisqueerly) January 17, 2024