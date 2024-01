Στο Κίεβο ο Σούνακ – Υπέγραψε συμφωνία για την ασφάλεια με τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, υπέγραψαν μια συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών στο Κίεβο, την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι την χαρακτήρισε ως μια «άνευ προηγούμενου συμφωνία για την ασφάλεια», ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Ζελένσκι, μεταδίδουν ότι η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η Ουκρανία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Ρίσι Σούνακ, επισκέφθηκε το Κίεβο για να ανακοινώσει την αύξηση της στρατιωτικής χρηματοδότησης, που θα βοηθήσει την Ουκρανία να αγοράσει νέα στρατιωτικά drones, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης, κρούσης μεγάλου βεληνεκούς και θαλάσσιων drones.

Το Λονδίνο υπήρξε ένας από τους πλέον στενούς συμμάχους του Κιέβου κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής και ο Σούνακ δήλωσε ότι η Βρετανία θα αυξήσει την υποστήριξή της το επόμενο οικονομικό έτος στα 3,19 δισεκατομμύρια δολάρια, μία αύξηση κατά 200 εκατομμύρια λίρες σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

«Βρίσκομαι στην Ουκρανία για να μεταφέρω ένα απλό μήνυμα. Η υποστήριξή μας δεν κλονίζεται και δεν θα κλονισθεί» έγραψε ο Σούνακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I am in Ukraine to deliver a simple message.

Our support cannot and will not falter.

To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024