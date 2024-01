«Είσαι βλάκας»: Χαμός με Κβαρατσχέλια και Όσιμεν!

Τεταμένο για ακόμη μια φορά το κλίμα στη Νάπολι τη φετινή σεζόν, λίγους μόλις μήνες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας.

Ο ατζέντης του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Μαμούκα Τζουγκέλι, παραχώρησε συνέντευξη και δήλωσε σίγουρος ότι το επόμενο καλοκαίρι ο Βίκτορ Όσιμεν θα υπογράψει σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές, ως προς την οπτική τους προς το ποδόσφαιρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν άργησε να έρθει και η απάντηση του Νιγηριανού φορ της Νάπολι, ο οποίος τα έχωσε… χοντρά στον εκπρόσωπο του συμπαίκτη του στη Νάπολι.

Με ένα instagram story, ο Όσιμεν απάντησε στον Τζουγκέλι και απαίτησε να μην αναφέρει ξανά το όνομα του, αποκαλώντας τον βλάκα, προκαλώντας πανικό στα… ενδότερα των παρτενοπι.

«Μαμούκα Τζουγκέλι, είναι ένα κομμάτι βρωμιάς και ντροπής. Ντρέπομαι για τον συλλογισμό σου. Βλάκα! Μην αναφέρεις ποτέ ξανά το όνομα μου!», έγραψε ο Βίκτορ Όσιμεν στα social media, με την κατάσταση στη Νάπολι να ξεφεύγει τόσο εντός, όσο και εκτός των τεσσάρων γραμμών.

🚨 Victor Osimhen on his Napoli teammate Khvicha Kvaratskhelia’s agent Mamuka Jugeli for saying he is headed to Saudi Arabia next summer. 👀 pic.twitter.com/wO3J0ALe4V

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 10, 2024