Ραγδαίες εξελίξεις με Όσιμεν και Νάπολι: Πάρθηκαν αποφάσεις ενόψει Ιανουαρίου

Ο Βίκτορ Οσιμέν και η Νάπολι έδωσαν τα χέρια τους για νέο συμβόλαιο και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται πριν από τα Χριστούγεννα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμενα, απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένεται να υπάρξουν άμεσα σύμφωνα με τον Ιταλό, που αποκάλυψε και λεπτομέρειες του deal.

Αναλυτικότερα, ο Όσιμεν θα αμείβεται με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του θα είναι κοντά στα 130 εκατομμύρια.

Την ίδια ώρα, ο Νιγηριανός αποφάσισε να μην ενισχύσει τη χώρα του στο προσεχές Κόπα Άφρικα και να βοηθήσει την Νάπολι στα κρίσιμα ματς του Ιανουαρίου.

🚨🔵 The agreement between Napoli and Victor Osimhen on new deal is 100% done and confirmed. 🇳🇬

It will be sealed before Christmas, it’s imminent.

◉ Contract until June 2026.

◉ Huge salary rise for Victor.

◉ Release clause also confirmed.

◉ He’s expected to stay in January. pic.twitter.com/ThNRPdMM6I

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023