Μέγκαν Μαρκλ: Απέρριψε την επανένωση του «Suits» στις Χρυσές Σφαίρες

Τέλος στο ενδεχόμενο επανασύνδεσης με το «Suits» στις Χρυσές Σφαίρες έδωσε η Μέγκαν Μαρκλ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Page Six, η Δούκισσα του Σάσεξ είχε προσκληθεί να συναντήσει τα πρώην μέλη του καστ, Πάτρικ Τζ. Άνταμας, Γκάμπριελ Μαχτ, Σάρα Ράφερτι και Τζίνα Τόρες στην σκηνή για να παρουσιάσουν το Καλύτερο Τηλεοπτικό Δράμα, αλλά δεν ήταν διαθέσιμη.

«Ρωτήσαμε τη Δούκισσα, αλλά μας είπαν ότι, δυστυχώς, είχε μια προηγούμενη υποχρέωση», δήλωσε μια πηγή από τις Χρυσές Σφαίρες.

Τελικά, οι πρωταγωνιστές του «Suits», χωρίς την Μαρκλ, έκαναν την εμφάνισή τους αφού ο οικοδεσπότης Τζο Κόι έκανε ένα αστείο για την ίδια και τον πρίγκιπα Χάρι.

«Αποδεικνύεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θα εξακολουθούν να πληρώνονται εκατομμύρια δολάρια για να μην κάνουν απολύτως τίποτα – και αυτό μόνο από το Netflix», αστειεύτηκε κατά τη διάρκεια του μονολόγου του, ενώ οι κάμερες ζούμαραν στον διευθύνοντα σύμβουλο του streamer, Τεντ Σαράντος, ο οποίος γέλασε.

To «Suits» προβλήθηκε από το 2011 έως το 2019 για 9 σεζόν και γνώρισε μια νέα φάση επιτυχίας και υψηλής τηλεθέασης μέσα από το Netflix την περασμένη χρονιά.

