Ο οικοδεσπότης των Χρυσών Σφαιρών, Jo Koy, απαντά στις αντιδράσεις: «Νιώθω άσχημα»

Ο κωμικός Jo Koy απάντησε στις αντιδράσεις για την εμφάνισή του ως οικοδεσπότης των φετινών Χρυσών Σφαιρών.

Η επιλογή της τελευταίας στιγμής για τον ρόλο δέχτηκε αρνητικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο και, σύμφωνα με πληροφορίες, και στην αίθουσα, με έναν ανώνυμο εξέχοντα σκηνοθέτη να αναφέρεται σε αυτόν ως «καταστροφή» και τον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Λόσον του Vanity Fair να αποκαλεί τον εναρκτήριο μονόλογό του «ένα φρικτό, σοφιστικέ συνονθύλευμα από τεμπέλικα αστεία».

«Θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν ότι δεν πονάει»

Ο Koy, γνωστός ως standup και ηθοποιός, εμφανίστηκε στην εκπομπή «GMA3: What You Need to Know» του ABC και αναφέρθηκε στις αντιδράσεις.

«Διασκέδασα», δήλωσε. «Ξέρετε, ήταν μια στιγμή που θα θυμάμαι πάντα. Είναι μια δύσκολη αίθουσα. Ήταν μια δύσκολη δουλειά, δεν θα πω ψέματα… Θα έλεγα ψέματα αν ισχυριζόμουν ότι δεν πονάει .. Η φιλοξενία είναι σαν μια δύσκολη παράσταση. Ναι, είμαι κωμικός, αλλά αυτή η θέση του οικοδεσπότη απαιτεί ένα διαφορετικό στυλ. Πήγα εκεί και ακολούθησα τις οδηγίες των συγγραφέων. Είχαμε 10 ημέρες για να γράψουμε αυτόν τον μονόλογο. Ήταν ένα ταχύρρυθμο μάθημα. Αισθάνομαι άσχημα, αλλά έχω να πω ακόμα ότι μου άρεσε αυτό που έκανα».

Σαχλό χιουμοράκι;

Τα αστεία του Koy κυμαίνονταν από τον σχολιασμό του γυμνού στην οθόνη του πρωταγωνιστή της Saltbun, του Barry Keoghan («Πού κάθεται το πέος σου;»), της σεμαγλουτίδης («Το Μωβ Χρώμα είναι αυτό που συμβαίνει στον πισινό σου όταν παίρνεις σεμαγλουτίδη;»), της διάρκειας της ταινίας Oppenheimer («Έχω μόνο ένα παράπονο: Χρειαζόταν άλλη μια ώρα») και της ταινίας Barbie («βασισμένη σε μια πλαστική κούκλα με μεγάλα βυζιά»).

Έκανε επίσης ένα αστείο για την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία είναι υποψήφια για κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα για την ταινία Eras Tour και βγαίνει με τον στενό επιθετικό των Kansas City Chiefs, τον Travis Kelce. «Όπως ξέρετε, μπήκαμε σε μια διπλή ποδοσφαιρική αναμέτρηση», είπε. «Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των Χρυσών Σφαιρών και του NFL; Στις Χρυσές Σφαίρες, έχουμε λιγότερα πλάνα από την κάμερα της Tέιλορ Σουίφτ, το ορκίζομαι».

Αυτό οδήγησε σε μια στιγμιαία δυσαρέσκεια ως αντίδραση της σταρ, η οποία διαδόθηκε γρήγορα σε εικόνες στο διαδίκτυο.

«Ήθελα να δώσω λίγο περισσότερα από τον εαυτό μου»

Όταν ρωτήθηκε για τις στιγμές κατά τη διάρκεια της εκπομπής για τις οποίες μετάνιωσε είπε: «Νομίζω ότι ήταν όταν η Τέιλορ Σουίφτ ήταν λίγο επίπεδη… Ήταν ένα περίεργο αστείο, υποθέτω. Αλλά ήταν περισσότερο για το NFL… Προσπαθούσα να κοροϊδέψω το NFL και πως οι Σφαίρες δεν χρειαζόταν να το κάνουν αυτό. Έτσι ήταν περισσότερο ένα χτύπημα προς το NFL. Αλλά δεν βγήκε έτσι».

Ο Koy το συνόψισε ως «μια άσχημη βραδιά» και ότι «έπεσε λίγο έξω», αλλά παραμένει περήφανος. «Ήθελα να δώσω λίγο περισσότερα από τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

*Με στοιχεία από theguardian.com