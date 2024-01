Υπουργό Ναυτιλίας ήθελε να κάνει ο Μητσοτάκης τον Κασσελάκη, που θέλει να πάει ως «κ. Μαντάς» στις Σπέτσες

in Confidential

«Έλα να πάμε στο νησί, εξοπλισμοί εγώ και εσύ» λέει ο Κυριάκος στον Άντονι, το σίκουελ Τζένη Τζένη γυρίζει ο Στέφανος

Μετά το «put the cot down …slowly» γράφει ιστορία το «Don’t put the cart before the horse» του Κασσελάκη, που πήρε τοις μετρητοίς την παροιμία Μητσοτάκη για το γάμο ομόφυλων, «κάρο» που η Δεξιά της Δεξιάς δεν ανεβαίνει με τίποτα.