Χρυσές Σφαίρες: Το αξέχαστο φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε το 1962

Η Μέριλιν Μονρόε μπορεί να ήταν μια σούπερ σταρ ωστόσο δεν πήρε πολλά βραβεία την εποχή του Old Hollywood. H Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια ήταν γνωστή για την ερμηνεία των κωμικών χαρακτήρων «ξανθιά σεξοβόμβα», έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του σεξ της δεκαετίας 1950 και 1960, αλλά και ορόσημο της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής.

Ήταν κορυφαία ηθοποιός για μια δεκαετία και οι ταινίες απέσπασαν $200 εκατομμύρια μέχρι τη στιγμή που απεβίωσε 4 Αυγούστου το 1962. Μπορεί αυτές να ήταν μερικές από τις επιτυχίες της, ωστόσο δεν ήταν αρκετές για να βραβευτεί αρκετές φορές για το τελέντο της.

Τα βραβεία των Χρυσών Σφαιρών του 1962 ήταν μια από τις λίγες περιπτώσεις όπου η Μέριλιν Μονρόε πήρε το Henrietta Award για την παγκοσμίως αγαπημένη ηθοποιό (World Film Favorite Female), ενώ είχε κερδίσει και δύο άλλες Χρυσές Σφαίρες την ίδια χρονιά. Αυτό που τράβηξε όλα τα βλέμματα τότε στα βραβεία ήταν το θρυλικό φόρεμα που επέλεξε να φορέσει. Πρόκειται για το εμβληματικό «mermaid dress» σε σμαραγδένιο πράσινο που σχεδίασε ο Norman Norell και πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie το 1999 έναντι του ποσού των $96,000.

Η εμφάνισή της αυτή έδωσε έμπνευση σε πολλές σταρ όπου φόρεσαν δημιουργίες στο κόκκινο χαλί με στυλ V-neck με mermaid. Σύμφωνα με τους θαυμαστές της Μονρόε, τα διαμαντένια σκουλαρίκια που συνόδευσαν το φόρεμα ήταν δώρο από τον Φρανκ Σινάτρα.

Το φόρεμα παραμένει σήμερα μια από τις πιο διάσημες δημιουργίες του Norell.

Το φόρεμα που φόρεσε στις Χρυσές Σφαίρες η Μονρόε παραμένει μέχρι και σήμερα μια από τις πιο διάσημες δημιουργίες του Norell και τώρα έχει γίνει ένα συλλεκτικό κομμάτι μεγάλης αξίας. Πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christie το 1999, για $96,000. Το 2018, πουλήθηκε και το χρυσό αγαλματίδιο που πήρε στις Χρυσές Σφαίρες η Μέριλιν Μονρόε την ίδια χρονιά σε δημοπρασία για $250,000.

Το 2022, γνωρίζοντας καλά τη φήμη του κομματιού, η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε μετά το πάρτι του Met Gala με αυτό ακριβώς το φόρεμα. Το αξεσουάρ της: η Χρυσή Σφαίρα που κέρδισε η Mονρόε φορώντας την.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian (@kimkardashian)

Τους ενώνει βαθιά φιλία

Σύμφωνα με το βιβλίο «Marilyn in Manhattan: Her Year of Joy της Elizabeth Winder», ο Norell και η Μονρόε έγιναν αμέσως φίλοι λόγω της κοινής τους αγάπης για το θέατρο. Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής έπαιξε τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας που εξακολουθούμε να συνδέουμε με την ηθοποιό σήμερα, φροντίζοντας πάντα να εκπροσωπεί μια αληθινή σταρ του Χόλιγουντ με κάθε τρόπο.

Η Μονρόε φόρεσε το πρώτο χάλκινο φόρεμα του Norell στην πρεμιέρα του 1955 της θεατρικής παράστασης του «Broadway Cat on a Hot Tin Roof» και, ένα χρόνο αργότερα, έδειξε το μαύρο φόρεμά της με παγιέτες με βαθύ λαιμόκοψη σε V στην πρεμιέρα της ταινίας «Baby Doll» του Elia Kazan.

Ο Norell απολάμβανε ιδιαίτερα να δουλεύει μαζί της: «Όλα έπρεπε να είναι σφιχτά », είπε ο σχεδιαστής στο βιβλίο «Marilyn in Manhattan». «Κάθε ραφή έπρεπε να ενισχυθεί διαφορετικά θα είχαν καταρρεύσει όλα», πρόσθεσε.