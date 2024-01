Φάτε, πιείτε, ποζάρετε: Πώς τα εστιατόρια έχουν γίνει τα νέα κόκκινα χαλιά

Μέρα με τη μέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, οι διασημότητες αποτέλεσαν μια «ατελείωτη πηγή θορύβου» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το X και το TikTok ως 24ωρη βιτρίνα, δεν ξέρουμε μόνο πού ακριβώς ήταν όλοι τους, ξέρουμε επίσης τι φόρεσαν, τι έφαγαν, τι σκέφτηκαν.

Σχεδόν πάντα τυχαίες πόζες, σε συνηθισμένες στιγμές – είτε πρόκειται για βόλτα στο δρόμο, με τον Αζόρ στο χέρι, είτε σέρνοντας μια βαλίτσα στο αεροδρόμιο είτε κάνοντας βόλτες στα καταστήματα. Αλλά, κυρίως, μπαίνοντας και βγαίνοντας από μπαρ και εστιατόρια. Εκείνα δε, στη Νέα Υόρκη – και μερικά στο Λος Άντζελες – έχουν κατακλυστεί από είδωλα της ποπ, του κινηματογράφου και της μόδας ντυμένα για να εντυπωσιάσουν όπως είχαμε καιρό να δούμε, σε σημείο που ένα τραπέζι σε ένα εστιατόριο μοιάζει πιο δύσκολο να βρεθεί αυτές τις μέρες από ότι μια θέση στην πρώτη σειρά σε μια επίδειξη μόδας.

Είναι όλα στη θέση τους, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Η Rihanna με παντόφλες Balenciaga και ο A$AP Rocky με Bottega Veneta, καθ’ οδόν για το Carbone. Η Kendall Jenner, χωρίς παντελόνι, φεύγοντας από το I Sodi. Η Zoë Kravitz, η Greta Gerwig και η Laura Dern, όλες φορώντας The Row, ενώ πίνουν κρασιά και ορεκτικά στο Il Buco. H Hailey Bieber, στα κόκκινα με μίνι φόρεμα Ermanno Scervino και μίνι τσάντα Ferragamo, φτάνοντας στο Bar Pitti (αρκετά βήματα μπροστά από τον σύζυγό της Justin και με το κεφάλι σκυμμένο, ίσως αποθαρρυμένη από τον συνδυασμό φούτερ, φόρμες και Crocs που φορούσε αυτός).

Το σωστό dress code για το σωστό ριζότο

Και μην αρχίσουμε καν να μιλάμε για την Taylor Swift, το πρόσωπο της χρονιάς, άλλη μια τακτική θαμώνας στα μπιστρό και τα κλαμπ του Μεγάλου Μήλου. The Waverly Inn, Minetta Tavern, Catch Steak, Nobu, The Box, Freemans, Lucali, Zero Bond… Μόνη με το επίσημο αγόρι της από τον περασμένο Σεπτέμβριο, τον ποδοσφαιριστή Travis Kelce, ή με τη συντροφιά των φίλων της Selena Gomez, Blake Lively, Phoebe Bridgers και Sophie Turner, δεν υπάρχει μάλλον κανένα μαγαζί που να μην έχει επισκεφθεί η ποπ σταρ τους τελευταίους τρεις μήνες, από το Lower East Side μέχρι το Brooklyn μέσω SoHo, φορώντας Versace, Stella McCartney, Prada, Miu Miu, Jean Paul Gaultier ή Clio Peppiatt, ανάλογα με την περίσταση.

«Είναι ενθουσιασμένες που είναι αυτές που είναι, και η μόδα είναι το κλειδί», λέει ο Phil Meynell, ιδιοκτήτης του The Mulberry, ενός μοντέρνου κοκτέιλ μπαρ στο Lower Manhattan, όπου η Margot Robbie είναι τακτικός πελάτης. «Ένα σπουδαίο εστιατόριο ή μπαρ είναι μια επιλεγμένη κοινότητα. Είναι ήδη επιμελημένο – ο σχεδιασμός, οι άνθρωποι, η ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους ως έναν τρόπο να ξαναμπούν στον κόσμο με πρόθεση και χαρά. Και πραγματικά ντύνονται όπως πρέπει», προσθέτει η Kaitlin Price, διευθύνουσα σύμβουλος στο Jac’s on Bond, το επίκεντρο της αναβίωσης της Fendi baguette τσάντας. Φυσικά, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο: Από το Ladies Who Lunch του Stephen Sondheim μέχρι τα δείπνα του Halston και της Jackie O στο Elaine’s τη δεκαετία του 1970, χωρίς να ξεχνάμε όλα τα τσιγάρα που κάπνιζαν ο Marc Jacobs, η Naomi Campbell και η Linda Evangelista στην πόρτα του Café Tabac τη δεκαετία του 1990, στη Νέα Υόρκη, η φήμη δεν έμεινε ποτέ πεινασμένη.

Είμαι στη φωτογραφία, άρα υπάρχω;

Αυτό που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι πως ενώ παλαιότερα επιδίωκαν την ιδιωτικότητα, με τους διάσημους να αποφεύγουν τα φλας, να προσπαθούν να καλύψουν τους φακούς και να χαστουκίζουν ακόμη και τους φωτογράφους που έμπαιναν στο δρόμο τους, σήμερα παραδίδονται στην κάμερα, προτρέποντας ή σχεδόν απαιτώντας την παρουσία της για να καταγράψουν σωστά την εμφάνισή τους. Σε μια κοινωνία όπως η σημερινή, στην οποία οι σχέσεις οικοδομούνται περισσότερο από ποτέ με εικόνες, αυτό μπορεί να φαίνεται λογικό. Αλλά, βέβαια, το όλο θέμα έχει και εκτάσεις εμπορικής στρατηγικής.

«Πολλοί στιλίστες και δημιουργικοί διευθυντές χρησιμοποιούν το δείπνο ως έναν τρόπο για να δοκιμάσουν νέες εμφανίσεις», εξηγεί ο Anthony Geich, διευθυντής σχέσεων με τους επισκέπτες στο Sona, το ινδικό εστιατόριο τριών αστέρων Michelin, συνιδιοκτήτης του οποίου είναι η ηθοποιός Priyanka Chopra.

Η μέγιστη έκφραση του καπιταλισμού, στηριζόμενη στον καταστασιακό χαρακτήρα. Ποιος θα το φανταζόταν.

Πονηρές, τυχαίες πόζες, χιλιάδων ευρώ

Πριν από λίγο καιρό, η Kendall Jenner εθεάθη στο Aspen του Κολοράντο, να ανεβοκατεβαίνει στο χιονισμένο τοπίο με μια seir;a από δερμάτινα μπουφάν, anoraks και γούνινα παλτό, συμπεριλαμβανομένου ενός χειροποίητου παλτού faux mink της Phoebe Philo που κοστίζει 27.000 δολάρια. Οι φωτογραφίες έριξαν μεμιάς το κοινωνικό δίκτυο, πρώην γνωστό ως Twitter.

Αργότερα, έγινε γνωστό ότι το όλο θέμα ήταν ένα διαφημιστικό σχέδιο για το pop-up κατάστημα που άνοιξε το FWRD, το ηλεκτρονικό κατάστημα πολυτελείας στο οποίο το μοντέλο εργάζεται ως δημιουργικός διευθυντής από το 2021, ενόψει της εορταστικής περιόδου στο χιονοδρομικό κέντρο των πλούσιων και διάσημων. Εν τω μεταξύ, η συνάδελφός της Gigi Hadid επανεμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα χοτ ντογκ στο ένα χέρι και τη μίνι τσάντα Miu Miu Arcadie στο άλλο: Αποδεικνύεται ότι η ιταλική μάρκα έκανε επίσης μια εποχιακή καμπάνια εκεί. Είναι αυτονόητο ότι οι παπαράτσι που τις κυνηγούν βρίσκονται στη μισθοδοσία των εμπορικών σημάτων και των διασημοτήτων.

Κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στον κλάδο των exclusive ενδυμάτων είναι η εικόνα της (υποτιθέμενης) κανονικότητας, σύμφωνα με τις επιταγές της πολυσυζητημένης αθόρυβης πολυτέλειας. Οι καμπάνιες που βασίζονται σε φωτογραφίες τύπου παπαράτσι (Bottega Veneta, με τον A$AP Rocky και την πανταχού παρούσα Kendal Jenner, η οποία συμμετέχει επίσης στην καμπάνια του Gucci με τον πρώην της, Bud Bunny, σαν να τους έπιασαν στα πράσα σε αεροδρόμιο) είναι αρκετά επιτυχημένες από διαφημιστικής άποψης. Η μέγιστη έκφραση του καπιταλισμού, στηριζόμενη στον καταστασιακό χαρακτήρα. Ποιος θα το φανταζόταν.

*Με στοιχεία από elpais.com