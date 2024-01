ΗΠΑ: Μυστήριο με οικογένεια που βρέθηκε νεκρή σε έπαυλη 5 εκατ. – Τι ανακάλυψαν οι Αρχές

Φως στο μυστήριο για το πώς σκοτώθηκε μία τριμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της κατέληξαν οι Αρχές. Οι Ράκες και Τίνα Καμάλ καθώς και η 18χρονη κόρη τους, Αριάνα εντοπίστηκαν νεκροί στην έπαυλή τους αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης χωρίς να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης.

Οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το γραφείο του εισαγγελέα του Νόρφολκ διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της τριμελούς οικογένειας οφείλεται σε δολοφονία – αυτοκτονία.

Σύμφωνα με το NBC-Boston, ο 57χρονος Ράκες Καμάλ πιστεύεται ότι πυροβόλησε την 54χρονη σύζυγό του, Τίνα και τη 18χρονη Αριάνα προτού στη συνέχεια αυτοκτονήσει στρέφοντας το όπλο στον εαυτό του.

Οι αξιωματούχοι βρήκαν στον τόπο του εγκλήματος ένα Glock 22 διαμετρήματος .40, το οποίο δεν ήταν καταχωρημένο στο όνομα του Ράκες Καμάλ. Ο εισαγγελέας Μάικλ Μορισέι περιέγραψε προηγουμένως τον θάνατό τους ως «κατάσταση ενδοοικογενειακής βίας» και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για την εμπλοκή οποιουδήποτε εξωτερικού προσώπου, καθώς το όπλο βρέθηκε κοντά στο πτώμα του 57χρονου.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας απέφυγε να χαρακτηρίσει την οικογενειακή τραγωδία ως δολοφονία-αυτοκτονία -ή ακόμη και να επιβεβαιώσει ότι οι τρεις πυροβολήθηκαν- μέχρι ο ιατροδικαστής να διενεργήσει αυτοψίες και να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Τη θλιβερή ανακάλυψη έκανε ένας συγγενής των Καμάλ, όταν πέρασε από το σπίτι με τα 11 κρεβάτια και τα 13 μπάνια την Πέμπτη μετά τα Χριστούγεννα για να δει αν είναι καλά η οικογένεια, αφού δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με κανέναν από αυτούς.

Η έπαυλη – η αξία της οποίας εκτιμάται σε 5,45 εκατομμύρια δολάρια – είχε ακόμη αναμμένα τα χριστουγεννιάτικα φώτα, καθώς την επόμενη μέρα περιπολικά της αστυνομίας απέκλεισαν την είσοδό της. Η κόρη του ζευγαριού, πρωτοετής φοιτήτρια που σπούδαζε νευροεπιστήμη στο Middlebury College του Βερμόντ, βρισκόταν στο σπίτι της για τις χειμερινές διακοπές της.

Σύμφωνα με τη New York Post, η οικογένεια αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Το τεράστιο σπίτι τους, ένα κτήμα 19.000 τετραγωνικών μέτρων, κατασχέθηκε πριν από ένα χρόνο και πωλήθηκε στη Wilsondale Associates LLC με έδρα τη Μασαχουσέτη έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρουν τα αρχεία ιδιοκτησίας.

