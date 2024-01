Πέντε λεπτά πριν τα μεσάνυχτα – Ο Ήλιος αποχαιρέτισε το 2023 με την έκρηξη της πενταετίας

Ακριβώς 5 λεπτά πριν η Ελλάδα υποδεχτεί το νέο έτος, ο Ήλιος αποχαιρέτισε το 2023 με τα δικά του πυροτεχνήματα.

Το μητρικό μας άστρο ξέσπασε με την ισχυρότερη ηλιακή έκλαμψη της τελευταίας πενταετίας, η οποία μάλιστα προκάλεσε προσωρινή διακοπή των ραδιοεπικοινωνιών στον Ειρηνικό.

Το φαινόμενο καταγράφηκε στις 11.55 το βράδυ της Κυριακής από το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής (SDO) της NASA, το οποίο παρακολουθεί το άστρο σε συνεχή βάση.

Η έκλαμψη ταξινομήθηκε στην βαθμίδα X5.0, όπου το X αντιστοιχεί στην κατηγορία των ισχυρότερων εκλάμψεων και ο αριθμός που ακολουθεί, από το 1 έως το 10, προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για την έντασή της.

A X5.0 flare (R3 strong radio blackout) peaked at 4:55 p.m. EST today. It was the strongest flare observed since Sep. 2017 and came from the same region as the last major flare on Dec. 14. pic.twitter.com/Fm2iLr1MJK

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) January 1, 2024