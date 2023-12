ΗΠΑ: Πήγε στο νοσοκομείο με πονοκέφαλο και ξέχασε τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής της

Μια 60χρονη γυναίκα από τη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ πήγε στο νοσοκομείο πριν από πέντε χρόνια με έντονο πονοκέφαλο και όταν ξύπνησε, νόμιζε ότι ήταν έφηβη στη δεκαετία του 1980. Έπαθε αμνησία και είχε ξεχάσει τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 55χρονη τότε γυναίκα παρουσίασε πονοκέφαλο και θολή όραση καθώς παρακολουθούσε μια ομάδα μελέτης της Βίβλου στην Μπατόν Ρουζ της Λουϊζιάνα τον Οκτώβριο του 2018.

