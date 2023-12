Η Ουκρανία, ο πόλεμος και οι «παρτιζάνοι των σιδηροδρόμων»

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία διανύει πια τον 22ο μήνα, χωρίς να φαίνεται φως στο τούνελ.

Καθώς όμως ο πόλεμος μπαίνει σε έναν δεύτερο βαρύ χειμώνα, με την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού να μην έχει να επιδείξει κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα, το Κίεβο στρέφεται σε άλλες μεθόδους.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, διαρροές από την ουκρανική κυβέρνηση ανέφεραν ότι στόχος ήταν να αποκόψουν τη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κατεχόμενη Μελιτόπολη με το Ντόνετσκ και αποτελεί κρίσιμη γραμμή ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις.

Από τα τέλη Νοεμβρίου ωστόσο ανέβασαν τον «πήχη», αναφέροντας επιθέσεις δολιοφθοράς σε σιδηροδρομικές γραμμές βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους.

Σε διάφορα δυτικά ΜΜΕ, πηγές του Κιέβου ανέφεραν τουλάχιστον δύο επιθέσεις της υπηρεσίας ασφαλείας SBU στη Σιβηρία, περίπου 6 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία.

Και οι δύο, είπαν, ήταν σε διαδρομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού.

Στις 30 Νοεμβρίου πυροδότησαν εκρηκτικά στις ράγες γέφυρας στην Μπουριάτια, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Μογγολία, την ώρα που διερχόταν φορτηγό τρένο.

Φέρεται να υπέστη σοβαρές ζημιές.

Χρησιμοποιούσε την εφεδρική αυτή σιδηροδρομική γραμμή, μετά την επίθεση που είχε αναφερθεί μια ημέρα νωρίτερα σε κοντινή σιδηροδρομική σήραγγα, τη μεγαλύτερη σε μήκος στη Ρωσία.

Στόχος ήταν επίσης διερχόμενη εμπορική αμαξοστοιχία, που τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Πρόκειται για τη μόνη σοβαρή σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κίνας», τόνισε ανωνύμως στο Politico ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Επί του παρόντος αυτή η διαδρομή, την οποία χρησιμοποιεί η Ρωσία και για στρατιωτικές προμήθειες», υποστήριξε, «έχει παραλύσει».

Οι ρωσικές ανακριτικές αρχές κάνουν λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» από άτομα άγνωστης ταυτότητας άτομα, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant.

Έχουν αναφερθεί εντός Ρωσίας, στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, ακόμη και στη Λευκορωσία.

⚡🔥MASSIVE FIRE in unverified vid from 🇺🇦 media, claiming to show explosion that damaged train tunnel of Baikal-Amur Mainline (BAM) in #Russia‘s Buryatia. 🇺🇦 media says SBU behind this.

BAM is #China-Russia main railroad connection. Electric failure also potential cause. pic.twitter.com/b8VrQXceOh

— Intel Republic (@IntelRepublic) November 30, 2023