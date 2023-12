Πρωταγωνιστής ο Τσιτσιπάς στα αθλητικά bloopers του 2023 (vid)

Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή έτσι και φέτος, το Eurosport δημοσιοποίησε με ένα βίντεο τις πιο αστείες αθλητικές στιγμές του 2023, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να… πρωταγωνιστεί.

Η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα έχει να κάνει με μία γυναίκα, η οποία παρακολουθούσε από κοντά την αναμέτρησή του στο Australian Open.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος ενός εκ των αγώνων που έδωσε ο Τσιτσιπάς, γύρισε προς τον πάγκο του και πέταξε την πετσέτα του σε πιτσιρικάδες που τον αποθέωναν.

Εκείνη τη στιγμή, έτυχε να πέσει το τσαντάκι μίας θεάτριας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η ίδια αντί για κάποιο ball boy, ζήτησε από τον Έλληνα αθλητή να της το επιστρέψει. Το βίντεο που ακολουθεί περιέχει διάφορες πτώσεις, ατυχήματα και πολύ… γέλιο.

𝙒𝙝𝙤𝙤𝙥𝙨! 🤣

We recount some of the top sporting 𝙛𝙖𝙞𝙡𝙨 of the year! ⏮️ pic.twitter.com/svL9y34hsn

— Eurosport (@eurosport) December 24, 2023