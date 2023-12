Ξεπέρασε Χάαλαντ ο Ρονάλντο και κυνηγάει Κέιν και Εμπαπέ (pic)

Η Αλ Νασρ δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 3-1 της Αλ Ετιφάκ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει για ακόμη ένα παιχνίδι και να παραμένει στη διεκδίκηση του «Χρυσού Παπουτσιού».

Ο Πορτογάλος επιθετικός με αυτό το γκολ έφτασε τα 51 μέσα στο 2023, ξεπέρασε τον Χάαλαντ που έχει σημειώσει 50 και «κυνηγά» τους Κέιν και Εμπαπέ (52 γκολ), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

Ο Ρονάλντο θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τους επιθετικούς των Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς θα δώσει άλλους δύο αγώνες μέχρι το τέλος του χρόνου με την Αλ Νασρ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ του Καρίμ Μπενζεμά (26/12, 20:00) και με την Αλ Τααβόν (30/12, 20:00).

O Χάαλαντ (50 γκολ), έχει ακόμη δύο παιχνίδια με την Μάντσεστερ Σίτι το 2023 κόντρα σε Έβερτον και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για την Premier League, χωρίς να είναι σίγουρο αν θα αγωνιστεί, αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ο οποίος τον άφησε και εκτός από τον αποψινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων με αντίπαλο την Φλουμινένσε.

Για την ιστορία η Αλ Νασρ άνοιξε το σκορ με φανταστικό γκολ του Τέγιες στο 43′, πριν ο Ρονάλντο αρχικά δώσει ασίστ στον Μπρόζοβιτς στο 59′ για το 2-0 και ο ίδιος διαμορφώσει με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι το 3-0 στο 73′, πετυχαίνοντας το 870ο γκολ της τεράστιας καριέρας του. Η ομάδα του Τζέραρντ απλώς μείωσε στο τελικό 3-1, με τον Αλ Κουγουακιμπί στο 85ο λεπτό.

