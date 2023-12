Πρόταση της Μπεσίκτας στον Σόλσκιερ (pic)

Η Μπεσίκτας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ήδη έχει αλλάξει τρεις προπονητές, χωρίς η εικόνα της ομάδας να διορθώνεται.

Οι «Μαυραετοί» αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Europa Conference League όπου τερμάτισαν στην τρίτη θέση πίσω από Μπριζ και Μπόντο/Γκλιμτ, ενώ στο πρωτάθλημα βρίσκονται στην 5η θέση, 17 βαθμούς πίσω από την Φενέρμπαχτσε.

Η διοίκηση του συλλόγου μέχρι τώρα έχει προχωρήσει σε σπασμωδικές κινήσεις, ενώ έχει αλλάξει τρεις προπονητές, με τους Γκιουνές, Γιλμάς και Τσαλίμπει να περνούν από τον πάγκο της ομάδας για λίγα παιχνίδια και στη συνέχεια να απολύονται.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Μπεσίκτας θέλει να βάλει ένα τέλος στον αγωνιστικό κατήφορο της ομάδας και είναι έτοιμη να κάνει μια υπέρβαση στο θέμα προπονητή. Ήδη έχουν ακουστεί κάποια ονόματα όπως ο Σαμπαόλι, ο Μπίλιτς και ο Φαν Νιστερλόι, τα οποία για την ώρα διαψεύδονται.

Όμως αυτό που διαβεβαιώνεται είναι ότι η διοίκηση της Μπεσίκτας έχει κάνει πρόταση στον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουμάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ προκειμένου να αναλάβει το τιμόνι της ομάδας.

Ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη προσφέρει στον Νορβηγό συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 18 μηνών, ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης.

