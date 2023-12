Στην Ίντερ Μαϊάμι ο Σουάρες – Ξανασμίγει με τον Μέσι (pic)

Η μεγάλη επανένωση είναι γεγονός! Ο Λουίς Σουάρες είναι κι επίσημα παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι και γίνεται ξανά συμπαίκτης με τον κολλητό του Λιονέλ Μέσι.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ ανακοίνωσε το γεγονός μέσω μίας εκπληκτικής φωτογραφίας όπου τέσσερα παιδιά φορούν τις φανέλες όλης της παλιοπαρέας της Μπαρτσελόνα που ξανασμίγει στο Μαϊάμι. Αυτό γιατί στον σύλλογο αγωνίζονται εδώ και μερικούς μήνες και οι Σέρχιο Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023