Πόλεμος στη Γάζα: Επίθεση με ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ από τη Χαμάς

Επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, κατά του Τελ Αβίβ.

Οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη και τηλεοπτικό συνεργείο του Reuters κατέγραψε την αναχαίτιση των πυραύλων με προέλευση τη Λωρίδα της Γάζας στον ουρανό της πόλης.

Στο μεταξύ, περίπου 130 άνθρωποι που έχουν βρει καταφύγιο σε κτίριο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταξύ των οποίων και τραυματίες, κινδυνεύουν λόγω των συνεχιζόμενων πυρών του ισραηλινού στρατού που «πολιορκεί» τις εγκαταστάσεις, προειδοποίησε σήμερα η οργάνωση αρωγής.

Οι ισραηλινές δυνάμεις «συνεχίζουν να πολιορκούν το κέντρο ασθενοφόρων της Τζαμπάλια», αναφέρει η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ανακοίνωσή της. «Βαριά πυρά πυροβολικού συνεχίζονται γύρω από το κέντρο, συνοδευόμενα από πυρά από Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές», προσθέτει.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, 127 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων διασώστες, εθελοντές και οι οικογένειές τους, απειλούνται από αυτά τα πυρά, συμπεριλαμβανομένων 22 τραυματιών που νοσηλεύονται εκεί.

Sirens sounded in Tel Aviv, rocket interceptions on Thursday as Hamas militants in the Gaza Strip 🇵🇸 said they launched a salvo at Israel’s 🇮🇱 commercial capitalhttps://t.co/ZcJpx4mcnUhttps://t.co/eRd3dT6Kxjhttps://t.co/EPqszmuzb4 pic.twitter.com/S3eLMeiCXo

— Saad Abedine (@SaadAbedine) December 21, 2023