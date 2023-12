Ευχάριστα νέα για τη Λούτον: Πήρε εξιτήριο ο Λόκιερ

Χαρμόσυνα νέα έρχονται από την Αγγλία, μιας και ο Τομ Λόκιερ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια που είχε, καταρρέοντας στο παιχνίδι της Λούτον με την Μπόρνμουθ.

Ο Λόκιερ θα συνεχίσει την αποκατάσταση του στο σπίτι του, μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο με τη Λούτον να περιμένει να δει τον παίκτη στο προπονητικό του κέντρο.

«Είμαστε ευγνώμονες που αναφέρουμε ότι ο αρχηγός μας Τομ Λόκιερ έχει ξεκινήσει μια περίοδο αποκατάστασης από την άνεση του σπιτιού του, αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη.

Αυτά τα ενθαρρυντικά νέα ακολουθούν μια επιτυχημένη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, κατά την οποία ο Τομ τοποθετήθηκε μια συσκευή ICD (εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής) για να αποφευχθεί η επανάληψη του περιστατικού του Σαββάτου.

Ο σύλλογος, ο Τομ και η οικογένεια Λόκιερ θα ήθελαν με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβουν τις συλλογικές μας θερμές ευχαριστίες προς όλους στην Μπόρνμουθ, τους οπαδούς της, τους αξιωματούχους του συλλόγου και ιδιαίτερα το ιατρικό προσωπικό και τον μέσο Μπίλινγκ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έφτασε πρώτος στον Τομ στον αγωνιστικό χώρο και κάλεσε βοήθεια.

Υποστηριζόμενος από τις ενέργειες της ιατρικής ομάδας της Μπόρνμουθ και των τοπικών τραυματιοφορέων, ήταν τελικά τα πρωτόκολλα που ενστερνίστηκαν και οι επαγγελματικές ενέργειες του δικού μας ιατρικού προσωπικού που έδωσαν στον Τομ αυτή την ευκαιρία να ανακάμψει και στους οποίους είμαστε ευγνώμονες.

Φυσικά, τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο εξέπληξαν και σόκαραν όλους όσοι τα παρακολούθησαν. Μαζί με την Sporting Chance, μέσω της Premier League, ο σύλλογος βρίσκεται στη διαδικασία παροχής φροντίδας σε όσους μπορεί να επηρεαστούν από την όποια οδύνη προκληθεί.

Οι κλινικές συμβουλές που έχει λάβει ο Τομ και ο Σύλλογος από τον τελικό των πλέι οφ του πρωταθλήματος έχουν διεξαχθεί από τους πιο αναγνωρισμένους καρδιολόγους, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε κάθε βήμα, μαζί με μια ομάδα υποστηρικτικών διεπιστημονικών συμβούλων.

Μπορούμε τώρα να επιβεβαιώσουμε ότι οι εξετάσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα είχαν αποκαλύψει ότι το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Τομ το Σάββατο ήταν διαφορετικό από την κολπική μαρμαρυγή που υπέστη τον Μάιο.

Ο Τομ, η οικογένειά του και ο σύλλογος θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους στην ποδοσφαιρική οικογένεια που έστειλαν μηνύματα ανησυχίας και αγάπης. Το επίπεδο της υποστήριξης ήταν συγκλονιστικό.

Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε τον Λοκς ως αρχηγό μας και η ηγεσία του θα συνεχιστεί από την άκρη του γηπέδου, όπου το κουράγιο του θα εμπνέει τους συμπαίκτες, τους συναδέλφους και τους οπαδούς του, αρχής γενομένης από το Σάββατο».

