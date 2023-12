Κατέρρευσε ποδοσφαιριστής στο Μπόρνμουθ – Λούτον, διεκόπη το παιχνίδι (pic+vid)

Στιγμές τρόμου κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της αναμέτρησης της Μπόρνμουθ με τη Λούτον για την Premier League όταν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Τομ Λόκιερ.

Σε μία ανύποπτη στιγμή στο 57ο λεπτό του αγώνα, ο 29χρονος αμυντικός έπεσε στον χώρο της μεσαίας γραμμής χωρίς να έχει τις αισθήσεις του και αμέσως έσπευσαν από πάνω του παίκτες και ιατρικά επιτελεία. Περίπου δέκα λεπτά μετά οι παίκτες των δύο ομάδων έφυγαν για τα αποδυτήρια, με τον κόσμο στο γήπεδο να κοιτά παγωμένος.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ουαλός άσος είχε χάσει ξανά τις αισθήσεις του πέρσι στον τελικό ανόδου στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Κόβεντρι, ενώ το καλοκαίρι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει ένα πρόβλημα στην καρδιά του, το οποίο του προκαλούσε αρρυθμία και ταχυπαλμίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα νέα είναι ευχάριστα καθώς στα αποδυτήρια ο Λόκιερ ανέκτησε τις αισθήσεις του και επικοινώνησε με τους γιατρούς. Όσο για το ματς, διεκόπη οριστικά και θα ολοκληρωθεί σε άλλη ημερομηνία.

