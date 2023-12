Ο «μοναχικός» Έλβις και η συναισθηματική σύνδεση με την Πρισίλα Πρίσλεϊ

Ο γάμος του Έλβις με την Πρισίλα Πρίσλεϊ ήταν από τους πιο πολυσυζητημένους της δεκαετίας του ’60, παρόλο που η σχέση ανάμεσα στον βασιλιά του ροκ-εν-ρολ και τη μετέπειτα σύζυγό του ξεκίνησε όταν ακόμα ήταν ανήλικη.

Οι εικασίες σχετικά με τις επαφές τους στα τέλη της δεκαετίας του ’50 έχουν ενταχθεί στη μυθολογία μια εποχής όπου και άλλοι «ήρωες» του ροκ-εν-ρολ είχαν σχέσεις με ανήλικες.

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ πάντα μιλάει με πολύ κολακευτικά λόγια για τον πρώην σύζυγό της. Πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι στην αρχική γνωριμία τους, όταν εκείνη ήταν ακόμα 14 ετών, οι δυο τους δεν είχαν σεξουαλικές επαφές. Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν το 1959. Από τότε η Πρισίλα ήταν η «μικρή του», όπως την αποκαλούσε ο Έλβις, ακόμη κι όταν εκείνη ενηλικιώθηκε.

Μεταξύ άλλων, η Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, θυμήθηκε πόσο «μοναχικός» ήταν ο Έλβις.

«Η σχέση μου με τον Έλβις, ξέρετε, οι άνθρωποι λένε, «Θεέ μου, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό», αλλά δεν ήταν σεξουαλική σχέση, καθώς ήμουν 14 ετών», είπε στο Fox 32 σε μια συνέντευξη που περιέγραψε τη γνωριμία τους.

Η Πρίσλεϊ πρόσθεσε πως «ήταν πολύ, πολύ μόνος» και πως εκείνη προσπαθούσε πάντα να τον ακούσει.

Priscilla Presley talks dating ‘lonely’ Elvis Presley as a teen: ‘He poured his heart out to me’ https://t.co/sxvrAQvPZU pic.twitter.com/groUa9eh47

— Page Six (@PageSix) December 17, 2023