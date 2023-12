Δοκιμαστική εφαρμογή των κοπράνων αγελάδας σε πυραυλοκινητήρα

Μηχανικοί από την Ιαπωνία δοκίμασαν έναν νέο πυραυλοκινητήρα που τροφοδοτείται με υγρό μεθάνιο που προέρχεται από κοπριά αγελάδας. Η τεχνολογική εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου προωθητικού καυσίμου.

Ο πυραυλοκινητήρας που ονομάστηκε «Zero» μπήκε σε λειτουργία με μια «στατική δοκιμή» διάρκειας 10 δευτερολέπτων στον ιαπωνικό διαστημοδρόμιο Χοκάιντο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η νεοσύστατη εταιρεία Interstellar Technologies Inc. (IST).

Το «Zero», ένα μικρό δορυφορικό όχημα εκτόξευσης, τροφοδοτείται από υγρό βιομεθάνιο (LBM) που προέρχεται από «κοπριά ζώων» η οποία προέρχεται από τοπικές φάρμες, ανέφερε η εταιρεία.

Η Interstellar Technologies μοιράστηκε πλάνα από τη δοκιμή στην πλατφόρμα X που δείχνουν τον κινητήρα να τίθεται σε λειτουργία εκτοξεύοντας μια ισχυρή οριζόντια μπλε φλόγα.

/

Breaking news from the test stand🔥

\

Here’s a short footage of IST’s first static fire test using Liquid Biomethane🚀 pic.twitter.com/695ld0kGmo

— Interstellar Technologies (@istellartech_en) December 7, 2023