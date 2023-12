ΠΑΟΚ: Οι 11 του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με την Ελσίνκι (vid)

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Ελσίνκι για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa Conference League (19:45), με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης αλλά και την πρωτιά.

Ο Κοτάρσκι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια με τον Μιχαϊλίδη και τον Εκόνγκ να είναι οι δύο στόπερ. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Κεντζιόρα, ενώ στο αριστερό ο Ράφα Σοάρες. Μεϊτέ και Οζντόεφ θα είναι το δίδυμο στον άξονα με τους Τάισον και Ντεσπότοφ στα δύο άκρα της επίθεσης.

Ο Κωνσταντέλιας θα βρίσκεται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο που θα είναι ο Μπράντον Τόμας, με τον Σαμάτα να μένει στον πάγκο.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Τόμας.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Κουλιεράκης, Τσιγγάρας, Μούργκ, Λύρατζης, Βιεϊρίνια, Μπάμπα, Σβαμπ, Σαμάτα, Αντόνιο, Τζίμας

#Starting11 Our starting 11 against HJK Helsinki at Toumba Stadium #PreGame #PamePAOKARA #PAOKHJK #UECL #FightBack pic.twitter.com/Wif2SvcNyO

— PAOK FC (@PAOK_FC) December 14, 2023