Βρετανία: Η τρομακτική στιγμή που σκυλιά επιτίθενται σε άντρα σε σταθμό τρένου

Ένας άντρας δέχθηκε επίθεση από δύο μεγάλα σκυλιά στην αποβάθρα τρένου στον σταθμό Stratford International του Λονδίνου και παραλίγο να πέσει στις ράγες την ώρα που περνούσε ο συρμός.

Tο ένα από τα δύο σκυλιά επιτέθηκε στον άντρα την ώρα που βρισκόταν στην άκρη της αποβάθρας. Ο άντρας έπεσε κάτω αλλά ευτυχώς δεν κατέληξε στις ράγες, όπου θα μπορούσε να χάσει τη ζωή του μιας και μερικά δευτερόλεπτα μετά πέρασε το τρένο από δίπλα του.

Σύμφωνα με παρευρισκόμενους, το σκυλί επιτέθηκε στον άνδρα όταν εκείνος πήρε το λουρί του από τη γυναίκα ώστε να τη βοηθήσει, καθώς εκείνη πάλευε να τα κρατήσει υπό έλεγχο.

Η γυναίκα όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν μπορεί να τα ελέγξει και έτσι τρέχουν πάνω στον άντρα.

Η γυναίκα φώναζε: «δώσε μου τον σκύλο», όσο ο άντρας προσπαθούσε να ξεφύγει από το πρώτο ζώο, πριν τον πλησιάσει το δεύτερο σκυλί. Ωστόσο, τελικά η ιδιοκτήτρια των σκύλων κατάφερε να ελέγξει τα ζώα πριν η επίθεση εξελιχθεί σε μοιραίο γεγονός.

Dog (XL bully) desperately trying to get away from a stranger in Stratford station, UK. yesterday.

This is what happens when you do not train your dogs and decide to be brainless and take them out into a busy public area and idiotically hand them over to a stranger and expect… pic.twitter.com/X6DfZlWPR5

