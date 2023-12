Η λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή: Μεγάλες προσδοκίες και εξαίσιες ψευδαισθήσεις

Το Ισραήλ και η Χαμάς είναι άσπονδοι εχθροί. Συμφωνούν, όμως, σε ορισμένα πράγματα και ένα από αυτά είναι η περιβόητη λύση των δύο κρατών.

Γιατί ούτε η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ, ούτε η παλαιστινιακή Χαμάς έχουν πραγματικό ενδιαφέρον γι’ αυτή τη λύση, που θα έδινε τέλος όχι μόνο στον πόλεμο στη Γάζα, αλλά και σε αυτή την αιώνια σύγκρουση στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Επίσης, καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να σταματήσουν οι μάχες στη Γάζα, ακόμη κι αν η περιοχή ολόγυρα τους γίνεται ερείπια και σκόνη, όπως γράφει ο αρθρογράφος των Financial Times, Γκίντεον Ράχμαν.

Σε κάθε περίπτωση, παρά τα όσα αναφέρονται παραπάνω, οι μάχες κάποια στιγμή θα λάβουν τέλος. Την επομένη μέρα, ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά από επείγοντα ερωτήματα, όπως ποιος θα ανοικοδομήσει την περιοχή, ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της, πως θα καταστεί εφικτός ο ανεφοδιασμός της.

Ακόμη και η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν παραδέχεται ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να καταλάβει εκ νέου τη Γάζα. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και του ΟΗΕ έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Και τα Ηνωμένα Έθνη δικαιολογημένα είναι επιφυλακτικά στο να επεκτείνουν τις αρμοδιότητές τους στη Γάζα, δεδομένου ότι περισσότεροι από 100 υπάλληλοί τους έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στην περιοχή.

Εξαιτίας της έλλειψης καλύτερης εναλλακτικής λύσης, οι ΗΠΑ επεξεργάζονται σχέδια για να επαναφέρουν στο προσκήνιο την Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι ονομαστικά υπεύθυνη για τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, στη διοίκηση της Γάζας. Ωστόσο, το προσωρινό αυτό όργανο αυτοδιοίκησης θεωρείται ευρέως ως ένας αδύναμος και διεφθαρμένος οργανισμός με μικρή αξιοπιστία. (Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα στο οποίο συμφωνούν Ισραήλ και Χαμάς).

Όσον αφορά τα χρήματα, η ΕΕ έχει πει ότι δεν σκοπεύει να πληρώσει για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Εξάλλου, τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την Ουκρανία είναι ήδη ασύλληπτα. Το αμερικανικό Κογκρέσο φαίνεται να στρέφεται προς κάθε μορφής ξένης βοήθειας. Ο κόσμος μιλά για τους Σαουδάραβες και τους άλλους Άραβες του Κόλπου, ότι θα πρέπει να αναλάβουν να πληρώσουν το λογαριασμό. Θα προβούν όμως σε μια τέτοια δαπανηρή ενέργεια, χωρίς σαφείς πολιτικές δομές για τη χρηματοδότηση της Γάζας;

