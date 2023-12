Ένας στόπερ με πτυχία, ο… Μπενίνι και τα σπαγγέτι – γουέστερν

Ο «ήρωας» της ιστορίας μας δεν υπήρξε πρότυπο ομορφιάς καθώς δεν είχε την εμφάνιση ενός Μαλντίνι ή ενός Νέστα. Σίγουρα όμως ήταν μια φιγούρα που κυριάρχησε στα ιταλικά γήπεδα πραγματοποιώντας μια τεράστια καριέρα και το όνομα του έχει γίνει σύνθημα στις τάξεις των τιφόζι της Γιουβέντους.

Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ηθοποιός, μια φιγούρα βγαλμένη από την παλιά τσινετσιτά και μάλιστα πανέτοιμος να παίξει κωμωδία. Με ερμηνεία που κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί οσκαρική.

Αμφιβάλει κάποιος ότι είχε τα κότσια και το ταλέντο για ένα ρόλο στον Πινόκιο του Μπενίνι; Και ρόλο δυνατό παρακαλώ, δεν μιλάμε γι’ απλό πέρασμα.

Ο Τζιόρτζιο, ο ήρωας της ιστορίας μας, δεν είναι όμορφος σαν τον Πάολο και τον Αλεσάντρο, δεν είναι ηθοποιός σαν τον Ρομπέρτο.

Είναι όμως ένας από τους κορυφαίους στόπερ που ανέδειξε το ιταλικό ποδόσφαιρο κι αυτό από μόνο του είναι τίτλος τιμής.

Ο Τζιόρτζιο Κιελίνι αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια» του σε ηλικία 39 ετών, παίζοντας για τελευταία φορά στις ΗΠΑ καθώς το MLS ήταν ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του. Η είδηση έγινε πρώτο θέμα στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, καθώς δεν έχουμε να κάνουμε μόνο μ’ έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή.

Ο Κιελίνι είναι πολλά περισσότερα από ένας σπουδαίος κεντρικός αμυντικός, που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Γιουβέντους και της Εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Κι επειδή έχουμε να πούμε πολλά για τον βίο του Ιταλού, ας επισημάνουμε πριν ξετυλίξουμε το… κουβάρι των αναμνήσεων, πως ο παλαίμαχος στόπερ της «βέκια σινιόρα» έχει πτυχίο στα οικονομικά και την διαφήμιση και μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων.

Κι όλα αυτά ενώ κατακτούσε τον ένα τίτλο μετά τον άλλο με τους «μπιανκονέρι». Το 2010 λοιπόν πήρε στα χέρια του το πτυχίο, με τον ίδιο ν’ αποκαλύπτει ότι διάβαζε τα βράδια, πριν τις προπονήσεις ακόμα και στις πτήσεις όταν η Γιουβέντους έπαιρνε αεροπλάνα για εκτός έδρας παιχνίδια.

Η αρχή στο Λιβόρνο, η Μίλαν και η Γιουβέντους

Ο Κιελίνι ξεκίνησε την καριέρα του στην Λιβόρνο σαν κεντρικό χαφ και λίγο αργότερα πήρε «μετάθεση» για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

Η δεύτερη «μετάθεση» δεν άργησε να έρθει κι αφορούσε μια… οπισθοχώρηση. Όχι στην καριέρα του νεαρού τότε Κιελίνι, αλλά στην χωροταξική θέση του.

Από εξτρέμ έγινε μπακ κι εν συνεχεία στόπερ. Κι αυτοί που ξέρουν επισημαίνουν ότι η θητεία του Κιελίνι στο ξεκίνημα της καριέρας του ως αριστερός μπακ, τον βοήθησε σημαντικά στο να είναι εκπληκτικός σε άμυνα με τρεις στόπερ.

Ο Κιελίνι τράβηξε την προσοχή της Μίλαν, δοκιμάστηκε από τους «ροσονέρι» αλλά τελικά η ομάδα του Μιλάνου δεν προχώρησε στην απόκτηση του παίκτη. Ας πρόσεχε θα μπορούσε να πει κάποιος και θα έχει δίκιο.

Η Ρόμα υπήρξε ενδιάμεσος σταθμός στην καριέρα του Κιελίνι αλλά όλα άλλαξαν όταν «εμφανίστηκε» η Γιουβέντους. Οι «μπιανκονέρι» πείστηκαν για την αξία του Κιελίνι, προχώρησαν στην απόκτησή του και τον έδωσαν δανεικό στη Φιορεντίνα.

Επέστρεψε μια καλή στην Γιούβε κι αυτό ήταν. Έγραψε ιστορία.

«Κορυφαίος αμυντικός του κόσμου»

Ο Κιελίνι υπήρξε εμβληματική φιγούρα της Γιουβέντους, τα χρόνια που η «βέκια σινιόρα» κυριάρχησε στο ιταλικό ποδόσφαιρο και η καριέρα του απογειώθηκε.

Η τριάδα Μπαρτσάλι, Κιελίνι, Μπονούτσι φάνταζε ανίκητη και σε αυτό το «οχυρό» βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία των «μπιανκονέρι» σε Ιταλία και Ευρώπη.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο τεχνικός της Γιούβε, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον 39χρονο άσο της ομάδας του, επισημαίνοντας πριν από μερικά χρόνια.

«Για μένα ο Κιελίνι είναι ο κορυφαίος αμυντικός του κόσμου».

Παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον η δήλωση που είχε κάνει ο Φεντερίκο Μπερναρντέσκι στην Tuttosport, την περίοδο που ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πάρει μεταγραφή στην Γιούβε. «Στα προπονητικά διπλά, όλοι διάλεγαν πρώτο στην ομάδα τους τον Κιελίνι. Είναι καλύτερο να έχουμε τον Κιελίνι στην ομάδα μας» έλεγαν όλοι οι παίκτες της Γιουβέντους.

Το δάγκωμα του Σουάρες

Ο Κιελίνι πραγματοποίησε τεράστια καριέρα και με την Εθνική ομάδας της Ιταλίας, πανηγυρίζοντας μάλιστα με την «σκουάντρα ατζούρα» την κατάκτηση του EURO 2020.

Στην ιστορία πάντως θα μείνει και η «μονομαχία» του με τον επιθετικό της Ουρουγουάης, Λουίς Σουάρες στο Μουντιάλ του 2014, με τον δεύτερο να δαγκώνει στον ώμο τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό.

Luis Suárez infamously bit Giorgio Chiellini at the 2014 World Cup.

Instead of admonishing him, the Italian later said of the incident: ‘To get past a rival you have to be smart. I admire his cunning’ 🤝 pic.twitter.com/vb2T3x6LQU

— B/R Football (@brfootball) December 12, 2023