Αδιανόητο: Το ποσό που θα πάρουν Τζόκοβιτς και Αλκαράθ για μια μέρα στο Ριάντ (pics)

Οι κορυφαίοι τενίστες βγάζουν εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους στα τουρνουά που γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, μέσα στο 2023 κέρδισε 15.936.097 δολάρια από τις πορείες που έκανε στα τουρνουά που αγωνίστηκε, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει βγάλει 180.643.353 δολάρια, όπως αναφέρει η ATP.

To No.2, Κάρλος Αλκαράθ, μέσα στο 2023 πρόσθεσε στον τραπεζικό του λογαριασμό 10.753.431 δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα του Ισπανού από τα τουρνουά που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του ανέρχονται στα 22.583.074 δολάρια.

Ένα από αυτά θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Συγκεκριμένα στις 27 Δεκεμβρίου και θα διεξαχθεί στο Kingdom Arena παιχνίδι μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Κάρλος Αλκαράθ μπροστά σε 40.000 θεατές (σ.σ μια μέρα πριν, 26/12, θα γίνει αντίστοιχο παιχνίδι ανάμεσα στην Άρινα Σαμπαλένκα και την Ονς Ζαμπέρ).

There will be a 5th Djokovic vs Alcaraz showdown in 2023! 🔥

The World No.1 and No.2 will face each other in front of 40000 people in Riyadh the 27th of december 🇸🇦 pic.twitter.com/311arLhypa

— We Are Tennis (@WeAreTennis) December 10, 2023