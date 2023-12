To ΣΕΦ θα φιλοξενήσει την τελική φάση του Εurobasket Women 2025

Η Ελλάδα θα αναλάβει τη διοργάνωση ενός ομίλου της τελικής φάσης του EuroBasket Women 2025. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η FIBA, το ΣΕΦ θα φιλοξενήσει έναν από τους ομίλους του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ το καλοκαίρι του 2025.

Το EuroBasket Women θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 29 Ιουνίου 2025, ενώ οι άλλες τρεις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες για τη φάση των ομίλων είναι η Μπολόνια της Ιταλίας, το Μπρνο της Τσεχίας και το Αμβούργο της Γερμανίας.

Η ανακοίνωση του γηπέδου στο οποίο θα προκύψει ο Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2025 συνέπεσε με την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και του προέδρου της ΕΟΚ, κ. Βαγγέλη Λιόλιου, στην Ελβετία, όπου συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα της FIBA, κ. Ανδρέα Ζαγκλή.

