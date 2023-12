Παραμονή πρωτοχρονιάς: Εφιάλτης για τα πτηνά τα εορταστικά πυροτεχνήματα

Τα πρωτοχρονιάτικα πυροτεχνήματα τρομάζουν τα πουλιά ακόμα και από απόσταση 10 χιλιομέτρων, αποκαλύπτει μια ασυνήθιστη μελέτη στην Ολλανδία, με τους ερευνητές να ζητούν απαγόρευση των βεγγαλικών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Frontiers in Ecology and the Environment αξιοποιεί δεδομένα από μετεωρολογικά ραντάρ για να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά των πτηνών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς συγκριτικά με άλλες χειμωνιάτικες νύχτες.

Η ανάλυση έδειξε ότι ο αριθμός των πουλιών που πετούν στη διάρκεια της νύχτας αυξάνεται κατά 100.000 φορές την ώρα που εκρήγνυνται πυροτεχνήματα.

Tο 62% των πτηνών στην Ολλανδία ζει σε απόσταση κάτω των 2,5 χιλιομέτρων από κατοικημένες περιοχές

«Τα πουλιά απογειώνονται ως αντίδραση στον ξαφνικό ήχο και το φως. Σε μια χώρα σαν την Ολλανδία, όπου διαχειμάζουν πολλά πτηνά, μιλάμε για εκατομμύρια πουλιά που επηρεάζονται» δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Μπαρκ Χέκστρα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, επικεφαλής της μελέτης.

Πέρυσι, διαφορετική ομάδα ορνιθολόγων στο ίδιο πανεπιστήμιο είχε διαπιστώσει ότι, όταν τρομάξουν από πυροτεχνήματα, οι χήνες χάνουν τόσο πολλή ενέργεια πετώντας ώστε περνούν περίπου 10% περισσότερο χρόνο τρώγοντας για τουλάχιστον 11 ημέρες μετά το περιστατικό.

Στη νέα μελέτη, ο Χέκστρα και ο συνεργάτης του αξιοποιούν δεδομένα της ολλανδικής ορνιθολογικής εταιρείας για τη γεωγραφική κατανομή διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας. Αξιοποιούν επίσης δεδομένα από τα ραντάρ του Βασιλικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας, τα οποία μπορούν να διακρίνουν σμήνη πτηνών σε μεγάλες αποστάσεις.

Στις περιοχές όπου λειτουργούν δύο μετεωρολογικά ραντάρ, περίπου 400.000 πουλιά απογειώνονται αμέσως μόλις αρχίσουν τα πυροτεχνήματα,

Τα πιο μεγαλόσωμα είδη τείνουν μάλιστα να παραμένουν στον αέρα για ώρες, πετώντας σε μεγάλο ύψος μέσα στη νύχτα.

«Υπάρχει έτσι ο κίνδυνος να πέσουν σε κακοκαιρία, ή να μην ξέρουν πού βρίσκονται λόγω του πανικού, οπότε μπορεί να συμβούν ατυχήματα» είπε ο Χέκστρα.

Το φαινόμενο είναι εντονότερο σε αποστάσεις έως 5 χιλιομέτρων από τα πυροτεχνήματα, ακόμα όμως και σε απόσταση 10 χλμ ο αριθμός των πτηνών που βρίσκονται στον αέρα είναι δεκαπλάσιος από το κανονικό.

Δεδομένου ότι το 62% των πτηνών στην Ολλανδία ζει σε απόσταση κάτω των 2,5 χιλιομέτρων από κατοικημένες περιοχές, οι συνέπειες είναι ευρείες, λένε οι ερευνητές.

«Η πτήση απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας, οπότε τα πτηνά πρέπει να ενοχλούνται όσο γίνεται λιγότερο τους χειμερινούς μήνες» επισήμανε ο Χέκστρε.

Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις, είπε, πυροτεχνήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μέσα σε αστικές περιοχές ή να αντικατασταθούν με σόου χωρίς κρότους.