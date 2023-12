Το... παράπονο του Γκουαρντιόλα: «Η μοναδική ομάδα που θα αποτύχει αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα είναι η Σίτι»

Η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει σήμερα την αποδυναμωμένη Λούτον (16:00) για την 16η αγωνιστική της Premier League με σκοπό την επιστροφή στις νίκες.

Οι Πολίτες έχουν πέσει στην 4η θέση της βαθμολογίας, καθώς στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα μετρούν τρεις ισοπαλίες και μία ήττα.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα σε πρόσφατες δηλώσεις αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο ντεφορμάρισμα αποκαλώντας ως αποτυχημένη την ομάδα του αν δεν κατακτήσει την Premier League.

«Η μοναδική ομάδα που θα αποτύχει αν δεν καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα είναι η Σίτι. Για τους υπόλοιπους; Θα είναι μια τεράστια επιτυχία το να μας εκθρονίσουν.

Σε τελική ανάλυση, η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ και η Τσέλσι δεν έχουν κερδίσει τα πάντα σε μια σεζόν. Είναι νορμάλ να κερδίζει η Σίτι, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς μετά από τόσα χρόνια».

🔵 Pep Guardiola: “The only team who’s going to fail if they don’t win Premier League tirle is Man City. The rest? It’s a big success”.

“At the end… Arsenal, Liverpool, Chelsea, they don’t win everything: ‘It’s normal, City should win’. Difficult to handle that over years…”. pic.twitter.com/X0bbpCJETb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2023