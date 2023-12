Ισραήλ – Χαμάς: Μαίνονται οι βομβαρδισμοί της Γάζας – Συνεδριάζει το ΣΑ του ΟΗΕ

Το Ισραήλ συνεχίζει τους ανηλεείς βομβαρδισμούς της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι υγειονομικές εγκαταστάσεις καταρρέουν και τα καταφύγια είναι υπερπλήρη.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται σήμερα να συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα, καθώς οι χώρες πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, με τις ΗΠΑ να διατηρούν το δικαίωμα βέτο.

Ο ισραηλινός στρατός βρίσκεται πλέον βαθιά μέσα στη Χαν Γιουνίς, στα νότια, από όπου οι πολίτες είχαν προηγουμένως κληθεί να φύγουν.

Τουλάχιστον 17. 177 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, ανάμεσά τους 7.000 παιδιά. Στο Ισραήλ, ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε περίπου 1. 150.

Εν μέσω της αυξανόμενης περιφερειακής έντασης λόγω του πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας, η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και οι μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν στη Συρία εξαπέλυσαν 13 επιθέσεις εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ και στα Υψίπεδα του Γκολάν, ανέφερε το think tank Institute for the Study of War (ISW) με έδρα την Ουάσινγκτον.

Η Χεζμπολάχ στο Λίβανο δήλωσε ότι πραγματοποίησε 10 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων κατά μήκος των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου ενός αντιαρματικού πυραύλου που σκότωσε έναν ισραηλινό πολίτη κοντά στον οικισμό Mattat, ανέφερε το ISW.

Δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν επίσης από τη Συρία προς την Μπουκάτα, στο κατεχόμενο από το Ισραήλ τμήμα των Υψιπέδων του Γκολάν, προστίθεται.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου που επισκέφθηκε την Πέμπτη τις ισραηλινές δυνάμεις στο βόρειο Ισραήλ, απηύθυνε προειδοποίηση ότι ο στρατός του θα «μετατρέψει τη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο σε Γάζα και Χαν Γιουνίς», εάν η Χεζμπολάχ «κάνει ένα λάθος.

4/ Israeli forces clashed with Palestinian fighters 15 times across the West Bank.

Top Israeli officials are outlining Israel’s post-October 7 policy toward Lebanon and attempting to deter further Lebanese Hezbollah military escalation against Israel. pic.twitter.com/41vcotp06k

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) December 8, 2023