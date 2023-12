Γάζα: Οργή στην Παλαιστινιακή Αρχή για το βέτο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ – «Ευχαριστώ» από το Ισραήλ

Οργή επικρατεί στους Παλαιστινίους για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους, παράλληλα με την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς.

Ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Ιμπραήμ Στάγεχ, χαρακτήρισε σύμφωνα με το Al Jazeera «ντροπή» την αδυναμία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να εκδώσει ψήφισμα και να εφαρμόσει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το βέτο των ΗΠΑ εξουσιοδοτεί το Ισραήλ να συνεχίσει να «σκοτώνει, να καταστρέφει και να εκτοπίζει» τους Παλαιστίνιους, προσέθεσε.

Μάλιστα το χαρακτήρισε περαιτέρω ως παραβίαση της «αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Μιλώντας μετά την άσκηση βέτο από τις ΗΠΑ στο ψήφισμα, ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ χαρακτήρισε το βέτο των ΗΠΑ «πέρα για πέρα λυπηρή».

«Είναι καταστροφική», είπε. «Το Συμβούλιο Ασφαλείας εμποδίστηκε και πάλι από το να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για να τηρήσει τις σαφείς ευθύνες του μπροστά σε αυτή τη σοβαρή κρίση που απειλεί ανθρώπινες ζωές και απειλεί την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Αντί να επιτραπεί σε αυτό το Συμβούλιο να τηρήσει την εντολή του, κάνοντας επιτέλους μια σαφή έκκληση μετά από δύο μήνες σφαγών ότι οι θηριωδίες πρέπει να σταματήσουν, δίνεται περισσότερος χρόνος στους εγκληματίες πολέμου να τις διαιωνίσουν», δήλωσε ο Μανσούρ.

«Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό;», διερωτήθηκε.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την «τολμηρή ηγεσία» τους, αφού χρησιμοποίησαν το δικαίωμα βέτο τους σε ένα σχέδιο ψηφίσματος που ζητούσε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι σαν να παραδίδουμε ένα βραβείο στη Χαμάς, να απορρίπτουμε τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να δίνουμε σήμα στις τρομοκρατικές ομάδες παντού», έγραψε ο Γκαλάντ στο Χ.

A ceasefire is handing a prize to Hamas, dismissing the hostages held in Gaza, and signaling terror groups everywhere. Stand with Israel in our mission – we are fighting for our future, and we are fighting for the free world.

Thank you to the U.S. for your bold leadership 🇮🇱🇺🇸

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) December 8, 2023