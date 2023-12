Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο – Παλαιστίνιοι σκάβουν με τα χέρια για να σώσουν άνδρα στα χαλάσματα

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη Γάζα με Παλαιστίνιους να προσπαθούν να σώσουν συμπολίτες τους που έχουν εγκλωβιστεί στα χαλάσματα εξαιτίας των ανελέητων βομβαρδισμών του Ισραήλ.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από τη μονάδα Sanad του Al Jazeera έδειχναν ανθρώπους να σπεύδουν τραυματισμένα παιδιά στο ειδικό νοσοκομείο του Κουβέιτ στη νότια Γάζα μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό σε κοντινό σπίτι.

Το βίντεο δείχνει ακόμα Παλαιστινίους να σκάβουν με γυμνά χέρια και να παλεύουν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα που έχει εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Residents try to rescue a wounded man stuck under the rubble following an airstrike on a house in #Gaza . pic.twitter.com/eYgAGHiFHW

Σε βίντεο επίσης που δημοσίευσε το αραβικό Al Jazeera κατέγραψε τις στιγμές, όπου παιδιά διασώζονται από τα ερείπια ενός σπιτιού στη δυτική γειτονιά Αλ-Αμάλ μετά τον βομβαρδισμό κατοικιών πολιτών από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τουλάχιστον 310 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο όπως αναφέρει ο ΟΗΕ στην τελευταία του έκθεση.

Περίπου το 70% των σχεδόν 17.500 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου ήταν γυναίκες και παιδιά, αναφέρει επίσης ο ΟΗΕ, επικαλούμενος το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Επιπλέον, 46.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Hundreds are reported killed daily in #Gaza amid relentless bombardments, ground operations and fighting. Nowhere is safe. Relief is severely hindered. “Society is on the brink of full-blown collapse,” @antonioguterres warns.

Flash Update #63:

🔗https://t.co/qeTz3ekscG pic.twitter.com/hsJcJVuTGp

— OCHA oPt (Palestine) (@ochaopt) December 9, 2023