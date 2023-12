Ισραήλ: Σφοδρή επίθεση στον Γκουτέρες τον οποίο χαρακτηρίζει «κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτήρισε «κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη» τη «θητεία» του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λίγες ώρες αφού ο Αντόνιο Γκουτέρες κίνησε σπάνια διαδικασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, πτώματα Παλαιστινίων, παιδιών ανάμεσά τους, που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σχολείου στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας).

«Το αίτημά του να ενεργοποιηθεί το άρθρο 99 (σ.σ. του Χάρτη του ΟΗΕ) και η έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αποτελούν υποστήριξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και υποστήριξη στις δολοφονίες ηλικιωμένων, στις απαγωγές βρεφών και στους βιασμούς γυναικών», ανέφερε ο Ελι Κόεν μέσω X.

Guterres’ tenure is a danger to world peace.

His request to activate Article 99 and the call for a cease fire in Gaza constitutes support of the Hamas terrorist organization and an endorsement of the murder of the elderly, the abduction of babies and the rape of women.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 6, 2023