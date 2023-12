Η Αντζελίνα Τζολί ξαναφτιάχνει τη ζωή της – Το νέο εγχείρημα και η μετακόμιση που σχεδιάζει

Η Αντζελίνα Τζολί παραχώρησε συνέντευξη στην Wall Street Journal και μίλησε για όλα χωρίς δισταγμό. Για την ερμηνεία της ως Μαρία Κάλλας, για το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ αλλά και την σχέση της με τα παιδιά της.

«Η Αντζελίνα Τζολί βρήκε τη φωνή της. Πρώτα την είχε χάσει», δήλωσε χαρακτηριστικά η ίδια. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του 2018 του Maleficent: Mistress of Evil, παρατήρησε ότι η φωνή της είχε αλλάξει από τότε που έπαιξε για πρώτη φορά. «Το σώμα μου αντιδρά πολύ έντονα στο στρες. Το σάκχαρό μου ανεβαίνει και κατεβαίνει. Έπαθα ξαφνικά την παράλυση του Μπελ έξι μήνες πριν από το διαζύγιό μου» όπως είπε.

Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ, τον πατέρα των έξι παιδιών της. Έχουν περάσει επτά χρόνια διαπραγματεύσεων και δικαστικών καταθέσεων για τα πάντα έως τη μερική πώληση της ιδιοκτησίας και του οινοποιείου τους στο Provençal Château Miraval. Επηρεάστηκε τόσο που έμενα κυρίως στο σπίτι να σκέφτεται και να αποφεύγει τη δουλειά.

«Έπρεπε να θεραπευθούμε», είπε για την οικογένειά της. «Υπάρχουν πράγματα από τα οποία έπρεπε να θεραπευθούμε».

