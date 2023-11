Η πρώτη εμφάνιση της Αντζελίνα Τζολί μετά το «παγκόσμιας κλάσης μ@#@#ας» στον Μπραντ Πιτ

Λίγες ημέρες μετά από μια επικριτική ανάρτηση του Παξ για τον Μπραντ Πιτ πριν από λίγα χρόνια και οι φωτογράφοι απαθανάτισαν την Αντζελίνα Τζολί.

Η Αντζελίνα Τζολί απαθανατίστηκε στο Μιλάνο με τους συνεργάτες της από την ταινία για τη Μαρία Κάλλας και ενώ από τον κύκλο του Μπραντ Πιτ κατηγορείται πως παίζει παιχνίδια μαζί του.

Η εμφάνισή της αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με τη MailOnline, την πρώτη φορά που η 48χρονη ηθοποιός πραγματοποιεί εμφάνιση από την ημέρα που κατηγορήθηκε από τους κοντινούς ανθρώπους του Μπραντ Πιτ ότι παίζει παιχνίδια για να στρέψει τα παιδιά τους εναντίον του.

Ήταν φίλοι του Μπραντ Πιτ που μίλησαν για το πόσο έχει συντετριμμένος είναι ο ηθοποιός για τη σχέση με τα τρία υιοθετημένα παιδιά του. Κατηγόρησαν μάλιστα την Αντζελίνα Τζολί πως έφτιαξε το «εγχειρίδιο» γονικής αποξένωσης.

Angelina Jolie looking cheerful as she stepped out with her Maria Callas film mates and directorhttps://t.co/TcN4Pvohyu#angelinajolie pic.twitter.com/iRKmwi0zgF

— claudia wong celebrities (@claudiawongee) November 29, 2023