Brave New Classics: Το fashion revival των 90’s σε εμπνέει για σύγχρονα, iconic looks

Όσο και αν πειραματίζεσαι με το στυλ σου, όσο και αν επιμένεις να ενδίδεις σε πρόσκαιρες τάσεις και trends που ξεπερνιούνται… in a blink of an eye, υπάρχουν κάποια διαχρονικά στοιχεία που –ευτυχώς- παραμένουν σταθερά στην γκαρνταρόμπα σου, δεν τα αλλάζεις με τίποτα και καλά κάνεις. Πρόκειται για στοιχεία που έχουν μετατραπεί σε κομμάτια του προσωπικού σου στυλ, αφού σου επιτρέπουν να συνθέτεις κλασικές, τολμηρές εμφανίσεις οι οποίες σε αντιπροσωπεύουν απόλυτα.

Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η αγάπη και η νοσταλγία σου για τα 90’s, την ένδοξη δεκαετία που μέσα από την ατίθαση grunge, την underground σκηνή του hip-hop, την κουλτούρα των μηχανοκίνητων σπορ, «σφράγισε» το street wear και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση για γνήσιες street style εμφανίσεις. Τι θα έλεγες, λοιπόν, να επενδύσεις σε ρούχα που εκφράζουν πιο έντονα αυτή την πλευρά σου, συνθέτοντας δημιουργικά looks τα οποία φέρνουν τα 90’s στο παρόν με τον πιο στυλάτο τρόπο;

Αν στη σκέψη και μόνο θέλεις να κάνεις χώρο στην ντουλάπα σου για μερικές νέες προσθήκες, τότε να ξέρεις πως η νέα Fall-Winter 23′ συλλογή της Tommy Jeans, Brave New Classics, περιλαμβάνει τα key items που συνδυάζουν το διαχρονικό με το σύγχρονο και σε εμπνέουν για brave εμφανίσεις που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις, κάθε στιγμή, όπου και αν είσαι.

Μία σύγκρουση του μοντέρνου με το διαχρονικό γίνεται το απόλυτο fashion inspo

Δεν χρειάζεται να είσαι γέννημα θρέμμα των 90’s για να επωφεληθείς από τη fashion αναβίωσή τους, η οποία έχει κάνει take over στις πασαρέλες, τους δρόμους της πόλης μας, το feed μας στα social media. Αρκεί να επιδιώκεις εμφανίσεις με ιστορική αξία, look που φέρουν αναφορές από το παρελθόν και αποτελούν κατά κάποιον τρόπο έναν φόρο τιμής σε όσους και όσα συνεχίζουν να μας συγκινούν ακόμη και σήμερα.

Και αν θέλεις εμφανίσεις που επανασυστήνουν όσα ήδη γνωρίζουμε και έχουμε ξαναδεί, τότε οι relaxed, oversized και cropped σιλουέτες της νέας συλλογής Brave New Classics, θα σου αποκαλύψουν τις μοντέρνες γεωμετρίες που αναβαθμίζουν ακόμη και τα πιο κλασικά σχέδια. Για παράδειγμα, σκέψου το bomber jacket που δεν θες να βγάζεις από πάνω σου και φαντάσου πόσο πιο στυλάτο θα είναι ένα bomber από πλισέ το οποίο θα δίνει την απαραίτητη preppy «πινελιά» στο ντύσιμό σου.

Αυτό είναι μόνο ένα από τα twist της νέας συλλογής της Tommy Jeans, η οποία έκανε level up σε μερικά πολύ κλασικά κομμάτια που έχουμε αγαπήσει, όπως το cord letterman jacket το οποίο είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο μαλλί, αλλά και τις ζακέτες που διαθέτουν μία πιο comfy, boxy γραμμή. Μάλιστα, έχει δημιουργήσει και διαφορετικές εναλλακτικές του Alaska puffer, μία μακριά και μια κρουαζέ που αξίζουν μία θέση σε κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα, καθώς και μία τρίτη, με printed παραλλαγή για την ανδρική.

Denim, καρό και camo είναι η βάση για τις πιο ανεπιτήδευτα cool εμφανίσεις

Μιλώντας για 90’s, μόδα και grunge, δεν γίνεται να αφήσουμε εκτός συζήτησης το denim, το ύφασμα που «πρωταγωνίστησε» όσο κανένα άλλο εκείνη τη δεκαετία, φορέθηκε από όλους με κάθε τρόπο, ενώ ακόμη και σήμερα αποτελεί τη βάση για ανεπιτήδευτα cool εμφανίσεις με διαχρονική αισθητική.

Ειδικότερα τα jeans που συγκαταλέγονται στη νέα συλλογή Βrave Νew Classics θα είναι ό,τι καλύτερο έχεις φορέσει ποτέ. Όχι μόνο επειδή είναι τόσο «μπροστά» όσο κάποιες αξέχαστες denim on denim εικόνες από icons των 90’s, αλλά επειδή είναι άνετα, oversized και κυρίως, κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο βαμβάκι.

Επίσης, ένα ύφασμα που θα σε συντροφεύει τους επόμενους μήνες, κυρίως επειδή ταιριάζει μοναδικά με τα baggy jean σου, είναι το καρό. Μάλιστα, μπορείς να το υιοθετήσεις και σε μία πιο loose γραμμή, επενδύοντας σε ένα overshirt το οποίο θα συνδυάσεις με μία κοντή denim φούστα ή με μία μίνι πλισέ, για να πετύχεις ένα look με απόλυτη γεωμετρία.

Εναλλακτικά, σε ένα ανδρικό σύνολο μπορείς να αντικαταστήσεις το καρό με ένα πουκάμισο που έχει camo print. Θα ολοκληρώσεις το look σου, φορώντας ένα cargo παντελόνι και από πάνω ένα άνετο φούτερ, το οποίο θα σου προσφέρει ζεστασιά και στυλ από νωρίς το πρωί στο γραφείο έως αργά το βράδυ στις after work βόλτες σου.

Key pieces που επαναφέρουν το παρελθόν στο τώρα με τον πιο sustainable τρόπο

Ναι, οι μοντέρνες σιλουέτες, οι επανεκδόσεις των αγαπημένων μας ρούχων, όπως το Alaska Puffer και τα ευκολοφόρετα, διαχρονικά μοτίβα όπως το καρό, είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που θα ερωτευτείς τη συλλογή Brave New Classics με την πρώτη ματιά. Παρόλα αυτά, δεν είναι οι μόνοι λόγοι. Διότι, ο λόγος για τον οποίο αξίζει να κάνεις come back στα 90’s μέσα από τη νέα συλλογή της Tommy Jeans, είναι το γεγονός πως εξελίσσει το στυλ σου, δίνοντάς του έναν σύγχρονο, πιο sustainable χαρακτήρα.

Αυτό οφείλεται στα καινοτόμα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των ρούχων, όπως το οργανικό και το ανακυκλωμένο βαμβάκι, το ανακυκλωμένο νάιλον, καθώς και οι faux γούνες που «απογειώνουν» τα πανωφόρια της γυναικείας συλλογής, όπως το σακάκι από ανακυκλωμένο πολυεστέρα με σχέδιο ζέβρας και το cropped, λεοπάρ bomber. Σε κάθε περίπτωση, θα έχεις επενδύσει σε σύγχρονες ποιότητες και μοντέρνες αποχρώσεις, όπως το ιβουάρ, το πράσινο της ελιάς και το ροζ της ορχιδέας.

Αν θέλεις να δημιουργήσεις, λοιπόν, street-wear εμφανίσεις με μία αυθεντική 90’s αισθητική, τότε στη νέα συλλογή Brave New Classics της Tommy Jeans θα βρεις τα key items που θα εμπλουτίσουν την γκαρνταρόμπα σου με στοιχεία από την κουλτούρα του grunge, τoυ hip-hop και των μηχανοκίνητων σπορ, με όλα εκείνα που διαμόρφωσαν την πιο ανέμελη και ατίθαση δεκαετία η οποία άλλαξε την ιστορία της μόδα και συνεχίζει να μας εμπνέει μέχρι και σήμερα.

Η συλλογή της Tommy Jeans είναι διαθέσιμη στο tommy.com, στα καταστήματα Tommy Hilfiger και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.