Ο Ροντρίγκο παίζει και για τον Βινίσιους – Το εκπληκτικό σερί του Βραζιλιάνου (vids+pics)

Ο Ροντρίγκο βγήκε μπροστά και κλείνει τα στόματα όσων τον αμφισβήτησαν. Με συνεχόμενα γκολ και ασίστ, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών, έχοντας στα… πιτς μερικούς από τους καλύτερους παίκτες της, όπως οι Βινίσιους, Μόντριτς, Καμαβινγκά και Τσουαμενί.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ σε αυτή τη συγκυρία αποδεικνύει ότι εκτός από εξαιρετική τεχνική κατάρτιση διαθέτει και προσωπικότητα, με τον Λατινοαμερικάνο επιθετικό να βγαίνει μπροστά και να χαρίζει πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι.

Ο 22χρονος βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, έχοντας γκολ ή ασίστ ή και τα δύο μαζί, στα τελευταία πέντε παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης σε La Liga και ομίλους του Champions League. Στις 11 Νοεμβρίου απέναντι στη Βαλένθια για την 13η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος είχε δύο γκολ και δύο ασίστ στο 5-1 της Βασίλισσας. Στις 26 Νοεμβρίου στο 3-0 επί της Κάντιθ είχε δύο γκολ και μία ασίστ, ενώ στο χθεσινό παιχνίδι με την Γρανάδα πέτυχε το δεύτερο γκολ της Ρεάλ, με το οποία η ομάδα του σφράγισε τη νίκη.

Ενδιάμεσα υπήρχαν τα παιχνίδια με Μπράγκα και Νάπολι για τους Μαδριλένους, με τον Ροντρίγκο να έχει γκολ και ασίστ στο εντός έδρας 3-0 επί της πορτογαλικής ομάδας, ενώ σκόραρε και στο πρόσφατο ματς με τη Νάπολι, στο οποίο η Ρεάλ επικράτησε με 4-2.

Αυτή είναι η πρώτη φορά σε 185 εμφανίσεις με τη Ρεάλ, που ο Βραζιλιάνος σκοράρει σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια. Μέχρι τώρα είχε σκοράρει το πολύ σε δύο σερί αναμετρήσεις.

5 – @RodrygoGoes 🇧🇷 has scored in five consecutive games (seven goals) with @realmadriden in all competitions (185 appearances); he never did it in more than two consecutive games with Los Blancos before. Vindication. pic.twitter.com/JmhWn7J41R

— OptaJose (@OptaJose) December 2, 2023