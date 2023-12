Η Άρσεναλ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην Πρέμιερ Λιγκ και η ομάδα του Λονδίνου παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, κατακτώντας τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Γουλβς (2-1).

Έχει επισημανθεί πολλές φορές η συμβολή του Μίκελ Αρτέτα στο ελκυστικό θέαμα που παρουσιάζουν οι «κανονιέρηδες» και το πόσο έχει εξελίξει ο Ισπανός τεχνικός το ποδόσφαιρο που παίζει η Άρσεναλ.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδεών του Αρτέτα στο χορτάρι, είναι το δεύτερο γκολ που πέτυχαν οι λονδρέζοι στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στη Γουλβς.

Βλέποντας λοιπόν κάποιος το γκολ που σημείωσε ο Όντεγκαρντ στο 13’ δεν μπορεί να αναφωνήσει ότι πρόκειται για έργο τέχνης.

A piece of art…eta που θα έλεγαν και οι οπαδοί της Άρσεναλ για ν’ αποθεώσουν τον προπονητή τους και δεν θα έχουν άδικο.

This is what football should be.

I present…. Arsenal. pic.twitter.com/VG6MVFyvle

— Mo-Mo (@Morris_Monye) December 2, 2023