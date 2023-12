Στα... πόδια ενός 16χρονου όλη η Ευρώπη - Ποιος είναι ο Βραζιλιάνος... Μέσι (pics, vids)

Η Παλμέιρας έχει αναπτύξει ένα τρομερό σύστημα σκάουτινγκ και ακαδημιών τα τελευταία χρόνια και παράγει μερικά από τα κορυφαία ταλέντα του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Το τρανό παράδειγμα δεν είναι άλλο από τον Έντρικ, που έχει κλείσει εδώ και καιρό στη Ρεάλ Μαδρίτης και θα ενσωματωθεί το καλοκαίρι του 2024, καθώς είναι ανήλικος, με την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα να παίρνει περίπου 70.000.000 ευρώ.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος επιθετικός όμως φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή, αφού από πίσω του έρχεται το νέο μεγάλο πρότζεκτ του Λατινικού ποδοσφαίρου, ο 16χρονος Εστεβάο, που έχει καθηλώσει όλη την Ευρώπη με τις ικανότητες του. Ο γεννημένος το 2007 παρακαλώ Βραζιλιάνος αγωνίζεται στα πλάγια της επίθεσης, είναι αριστεροπόδαρος, με χαμηλό κέντρο βάρους (έχει ύψος 1.76) και θυμίζει… Λιονέλ Μέσι.

Στη Βραζιλία έχουν πάθει… πλάκα με το πόσο… κοντά είναι ο τρόπος παιχνιδιού του με εκείνον του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον πλανήτη, ενώ και οι δεκάδες σκάουτερ που παρακολουθούν την περίπτωση του μιλούν για… φαινόμενο. Μόνο τυχαίο δεν είναι το παρατσούκλι «Μεσίνιο» που έχει να τον ακολουθεί, με τον Εστεβάο Γουίλιαν να είναι βασικός και αναντικατάστατος στην εθνική Βραζιλίας Κ17, αλλά και στην ομάδα Κ20 της Παλμέιρας. Με την πρώτη ομάδα έχει βρεθεί ήδη σε αρκετές αποστολές, αλλά ακόμη δεν έχει αγωνιστεί στο Brazileirao.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη χώρα του καφέ θα ακολουθήσει τα χνάρια του Έντρικ και θα κλείσει σε ευρωπαϊκή ομάδα πριν από τα 18 του, αφού ήδη δέχεται πιέσεις και εκείνος και η οικογένεια του και η Παλμέιρας. Με την εθνική Βραζιλίας κ17 πρωταγωνίστησε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στο εντυπωσιακό 9-0 επί της Νέας Καληδονίας πρόσφατα είχε 1 γκολ και 3 ασίστ.

O «Μεσίνιο» είναι μετά τις περιπτώσεις των Νεϊμάρ, Ροντρίγκο και Βινίσιους, ο επόμενος της λίστας, αφού όλοι οι «γίγαντες» της Γηραιάς Ηπείρου τον έχουν προσελκύσει. Η Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται να προσέφερε ήδη 50.000.000 ευρώ για τον Εστεβάο, αλλά απορρίφθηκε από την Παλμέιρας.

Η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον, αν και ο Μεσίνιο ονειρεύεται να μετακομίσει στη Μπαρτσελόνα, η οποία θα έπρεπε να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 60.000.000 ευρώ καθώς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 2026 τον περασμένο Απρίλιο, όταν έγινε 16 ετών.

«Παίζει σαν τον Μέσι», είπε ο ατζέντης του Αντρέ Κάρι σε συνέντευξή που είχε δώσει τον Αύγουστο, όμως δεν θέλει να τον ακολουθεί το συγκεκριμένο επίθετο. «Η αλήθεια είναι ότι θέλει να απαλλαγεί από το παρατσούκλι. Το όνομά του είναι Εστεβάο», έχει πει ο μάνατζερ του.

🚨 Estevão Willian ‘Messinho’ (Palmeiras): «I watch almost all Barça games. I’m a fan of the club. I have a great admiration for the players who play there and I hope to be there too.» @RogerTorello 🇧🇷 pic.twitter.com/oDUAeFPNyo

— barcacentre (@barcacentre) October 21, 2023