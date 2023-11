Το «φαινόμενο» Έντρικ: Ο 17χρονος... Ρονάλντο αποτελεί το next big thing του ποδοσφαίρου (pics, vids)

H Ρεάλ Μαδρίτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει τα… ραντάρ της στη Βραζιλία και στοχεύει στην απόκτηση των κορυφαίων ταλέντων που παράγει η «χώρα του καφέ», μιας και διαθέτει το κορυφαίο τμήμα σκάουτινγκ στη Λατινική Αμερική.

Μόνο στον 21ο αιώνα η «βασίλισσα» έχει αποκτήσει παίκτες όπως ο Ρομπίνιο, ο Μαρσέλο, ο Σισίνιο, ο Κασεμίρο, ο Ροντρίγκο, ο Βινίσιους, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου του 2022 αποφάσισε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει μια κίνηση ανάλογη με τις παραπάνω. Συγκεκριμένα, η Ρεάλ αποφάσισε να βγάλει από τα ταμεία της 25.000.000 + 35.000.000 ευρώ για να τα δώσει στην Παλμέιρας για την απόκτηση ενός άγνωστου τότε 16χρονου.

Ο λόγος για τον Έντρικ, ο οποίος υπέγραψε με τους «μερένχες» και θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι το καλοκαίρι του 2024 για να ενσωματωθεί στη Ρεάλ. Πέρα από τα 60.000.000 ευρώ στη συμφωνία συμπεριλαμβάνονται άλλα 12.000.000 ευρώ σε μορφή μπόνους για το νέο «παιδί-θαύμα» του Βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Η Ρεάλ έκανε κίνηση-ματ με την απόκτηση του, με τον Έντρικ μέσα σε αυτό το διάστημα να έχει καταφέρει να «εκτοξεύσει» την αξία του, να είναι πρωταγωνιστής της Παλμέιρας τη φετινή σεζόν και να έχει πετύχει και 8 γκολ στο Brazileirao σε 25 εμφανίσεις.

Το μεγαλύτερο του επίτευγμα όμως είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που συνέβη πριν λίγα 24ωρα, καθώς ο 17χρονος επιθετικός κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην εθνική Βραζιλίας και έγραψε ιστορία. Αυτό γιατί έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που καλείται στη «σελεσάο» μετά τον Ρονάλντο το 1993, κάτι που δείχνει ότι έχει όλα τα φόντα να «λάμψει».

Endrick (17) is the youngest player to be called up by Brazil men’s national team since Ronaldo in 1993 ✨ pic.twitter.com/A4M9AmyI8y

— B/R Football (@brfootball) November 6, 2023